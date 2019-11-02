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Цены на бензин порадуют: прогноз экспертов на ноябрь

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 21:41
Цены на бензин порадуют: прогноз экспертов на ноябрь
Цены на топливо в Украине (коллаж РБК-Украина)

Цены на топливо в Украине находятся в состоянии застоя

Цены на бензин в Украине изменятся в ноябре после длительного застоя. При этом на текущий момент стоимость автогаза упала на 50 копеек. Эксперты уверены, что трейдеры не станут рисковать повышать цены, если на то не будет экономических оснований. Золотой сезон для автозаправочных сетей миновал – спрос на горючее падает, но как это отразиться на ценах? Об этом пишет "Сегодня".

Уже второй месяц цена на бензины и дизтопливо остается примерно на одном уровне. За весь октябрь изменилась только стоимость сжиженного газа – он подешевел на 50 коп./л. Автогаз убавил в цене из-за подорожания в сентябре – теперь он вернулся на свои позиции. Стоимость горючего зависит от цены на нефтепродукты на границе и от курса гривны к доллару. А так как гривна продолжает падать, стоимость даже при небольших колебаниях цен на нефтепродукты остается прежней. Не повлияло на цены и повышение спецпошлин на импорт до 4%, отмечает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO. Труба, по которой в страну поступал дизель, остановилась, а трейдеры переориентировались на поставки морем.

Стоимость топлива в ноябре 2019

Цены на нефтепродукты также определяются сезонными тенденциями и этот год – не исключение. Поставки по морю, которые активно работали в августе-сентябре, будут сокращаться.

"Навигация становится сложнее и поставки на зимний период могут переориентироваться на Беларусь и Россию, но не по трубе, а по железной дороге. Это не повлияет на цену, цена поставки останется такой же", – говорит Сиренко.

Цены на бензин порадуют: прогноз экспертов на ноябрь

АЗС (иллюстративное фото: pixabay.com)

Основные факторы, которые будут влиять на цены – курс валют и стоимость ресурса на границе. Несмотря на падение спроса, цена на сжиженный газ дальше падать не будет. Возможно, АЗС еще откорректируют цены, но изменения будут несущественны, отмечает Артем Куюн. Стоимость автогаза будет больше зависеть от стабильности гривни и европейских котировок. Однако есть риски срыва поставок сжиженного газа, считает Рябцев:

"Нефтепродуктопровод сейчас не отгружает дизтопливо на рынок. Но это компенсируется тем, что нефтепродукты отгружаются в Мозыре (Беларусь. – Ред.) и переправляются железной дорогой или автомобильным транспортом в Украину. Риски прерывания этих поставок сохраняются, учитывая, что заводы закрывались на плановые ремонты".

Напомним, что ранее эксперты дали неожиданный прогноз стоимости продуктов в Украине.

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Новости Украины цены на бензин
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