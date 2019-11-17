У 2020 році газ може зрости на 40%: в чому причина і кому не пощастить

Вартість газу, що купується за угодою з РФ, може змінитися
Ціни на газ в Україні на поточний момент дорівнюють ринковим, однак після закінчення "газового" договору між Україною і РФ, вартість може змінитися. Переговори про продовження договору тривають вже більше року, однак поки ні до чого не привели. У "Нафтогазі" заявляють, що переукласти договір навряд чи вдасться і в такому випадку, на думку аналітиків, газ може подорожчати до 40% в ціні. Експерт Альтернативного експертного уряду Валентин Землянський і співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич прокоментували ситуацію з поставками газу і дали прогноз, передає "Сьогодні".
За словами експертів, позиція України, яку представляє НАК "Нафтогаз України", незмінна:
Пропозиції України з питань постачання газу не влаштовують російську сторону, вважає експерт Дмитро Марунич.
Газ для споживачів (ілюстративне фото: pixabay.com)
"Жодна з цих пропозицій не влаштовує "Газпром", так як вони не мають наміру ні укладати такий тривалий контракт, ні платити навіть за вже програну справу. Єврокомісія підтримує більшість пропозицій України, крім, можливо, штрафу АМКУ", – заявив він.
Росія ж пропонує зовсім інші умови:
На нульовий варіант, насамперед на відмову від отримання 2,5 млрд доларів, українська сторона не піде, вважають експерти. Це ж стосується і допуску "Газпрому" на наш ринок, бо це означає крах бізнесу тих, хто займається поставками газу реверсом з Європи. Крім того, Україні не вигідний короткостроковий контракт в зв'язку з тим, що РФ планує добудувати в 2020 році газопровід "Північний потік-2" в обхід України і в рази зменшити транзит по нашій території. Україна тоді втратить мільярди доларів як плату за прокачування газу і виникнуть складності з експлуатацією нашої газотранспортної системи (ГТС).
"Відмовлятися від компенсацій по виграній справі нерозумно, а у тих, хто заробляє на реверсні поставки газу з Європи в Україну, є потужна підтримка у високих українських колах, – говорить Марунич. – А ось суми за новими позовами можна було б знизити або укласти мирову угоду. Рішення має бути прийнято на рівні президента".
Газ для споживачів (ілюстративне фото: pixabay.com)
Землянський вважає, що виграна компенсація в 2,5 млрд також може бути предметом торгу.
"Наприклад, взамін за відмову від їх виплати ми укладаємо контракт на п'ять років і протягом п'яти років нам будуть платити більше за транзит газу, це Україні вигідно", – вважає експерт.
За прогнозами Дмитра Марунича, ймовірність не менше 50%, що до кінця 2019 року сторони прийдуть до компромісу. Це, наприклад, може бути згода РФ на виплату Україні 2,5 млрд доларів, висновок на 1-2 роки договору про транзит газу в Європу на діючих умовах, допуск "Газпрому" на конкурентній основі на наш ринок, що дасть українцям більш дешевий газ, зниження сум за новими позовами до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2-3 млрд, відмову від стягнення штрафу, накладеного АМКУ.
"Але для цього Україні насамперед потрібно призначити нове керівництво "Нафтогазу", з пошаною звільнивши недоговороспроможне колишнє, отримати рішення суду апеляційної інстанції Стокгольмського суду по виплаті 2,5 млрд доларів, яке очікується в цьому році", – уточнив Марунич.
На 25% кожен вірогідні ще два сценарії розвитку подій, вважає він:
Землянський оцінює ймовірність досягнення компромісу та відмови від нього як 50 на 50. Тобто або є новий договір і є транзит, або немає ні того, ні іншого.
Відносного того, що буде, якщо прийти до компромісу не вдасться, експерти більш песимістичні. На їхню думку, без наявності в нашій газотранспортній системі (ГТС) російського транзитного газу, який створює надлишковий тиск для прокачування, можливі серйозні проблеми з його доставкою споживачам.
"Найбільше постраждають південні споживачі – Молдова і Болгарія, до яких газ просто не дійде. Якщо зима не буде суворою, Україна насилу протримається до кінця лютого, потім стане технічно неможливо підняти газ з наших підземних газових сховищ через критичне зниження тиску газу. Тобто газ стане настільки розрідженим, що компресори не зможуть викачати його. Як буде наша влада виходити з такого положення, поки прогнозувати неможливо", – говорить Марунич.
Газ (ілюстративне фото: УНІАН)
Але те, що при припиненні транзиту без газу залишиться лояльне до РФ так зване "Придністров'я", дає, за словами Марунича, додатковий шанс на досягнення компромісу.
Землянський говорить, що запасів газу в українських підземних сховищах достатньо, а от чи буде технічна можливість завантажити його з заходу, де знаходяться сховища, на південь або південний схід, відповісти складно.
Крім того, додаткові витрати на прокачування газу з заходу на схід сильно вдарять по кишені споживачів, стверджують експерти. За оцінними підрахунками Землянського, тільки за рахунок довгого "плеча" транспортування кубометр газу може подорожчати для споживачів на 2-3 грн, або на 30-40% від нинішньої ціни. Плюс сезонне зростання вартості через високий зимовий сезон ще на стільки ж, що ціну практично подвоїть. Насамперед постраждають ті, хто опалює будинки газом, почнеться вал неплатежів, державі доведеться шукати додаткові мільярди гривень у держбюджеті на збільшення виплат по субсидіях.