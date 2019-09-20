20 сентября: какой праздник, приметы и что категорически нельзя делать сегодня

20 сентября праздник в честь святого Созонта, который еще называют Луков день (Фото: коллаж РБК-Украина)

Луков день 20 сентября по поверьям мог принести надежную крепкую защиту от болезней, или же существенные потери в деньгах и серьезные проблемы для детей - в зависимости от выполнения важных правил

Какой сегодня праздник. 20 сентября православные чествуют святого Созонта, который жил в IV веке и прославился своей борьбой с язычеством и самопожертвованием ради веры. В народе праздник называют Луков день, и в этот день наши предки начинали сбор лука на огородах и продажу овощей на рынках. Также бытовали 20 сентября особые обряды, можно было распознать погоду зимой, действовали некоторые строгие запреты, и нарушителей могло ожидать очень суровое наказание.

По церковным преданиям, праведник и мученик Созонт, который жил в Малой Азии и был пастухом, после явления во сне Иисуса Христа последовал приказу сына Божьего и пошел на смерть, разбив золотого идола и признавшись в этом судьям. Тем самым святой защитил других христиан, приговоренных на пытки и казнь. Созонта в 304 году после отказа поклониться языческим божкам жестоко пытали и сожгли заживо.

20 сентября христиане чтят память святого Созонта (Фото из открытых источников)

На Луков день селяне принимались за сбор лука, который обычно продолжался около недели. Было принято не только собирать, но и продавать эти овощи на базарах. Верили, что 20 сентября каждый должен попробовать луковицу, чтобы укрепить здоровье и не заболеть с началом осенних холодов.

Кроме того, в этот день корнеплод использовали не только для употребления в пищу, но и делали связки и заплетали из него косы, после чего развешивали в доме. Считалось, что таким образом можно отвести от всех домочадцев любую хворь, вылечить болячки.

Также лук использовали для гаданий и магических обрядов, а еще угадывали по нему погоду осенью и зимой, чтобы можно было подготовиться к возможному ненастью.

20 сентября собирали лук, который предки использовали для исцеления от болезней и защиты от хворей (Иллюстративное фото: pixabay/com)

Важным запретом на Луков день являлось делать подарки детям - ни в коем случае нельзя было дарить кукол девочкам. Верили, что иначе их ждало бесплодие в будущем.

Также этот день считалось неудачным для сватания. Предки были убеждены, что даже если жениху и не ответят отказом, так брак не сулил счастья, и семейная жизнь могла сопровождаться постоянными ссорами.

Еще было не принято 20 сентября давать деньги в долг, так как после этого можно было лишиться достатка в семье или потерять крупную сумму в ближайшем будущем.

Главные приметы на Луков день:

Если в этот день на луковицах много шелухи, значит зима будет морозная;

Если на Луков день в небе белые облака плывут, то скоро жди ненастье;

По шишкам на хвойных деревьях судили о зиме - если они растут низко, то значит жди морозы в скорости, а если растут высоко, то зима будет поздней;

Когда на Луков день в дом вечером заходит в гости мужчина, тогда вместе с ним приходит и защита от болезней круглый год для всех домочадцев.

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