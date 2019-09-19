Холодная осень и суровая зима: синоптики предупреждают о сложной погоде

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупреждают о сильном похолодании совсем скоро

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, ожидается неблагоприятная на севере, востоке, частично на юге и в центральных областях страны. Синоптики прогнозируют кратковременные локальные дожди, сильный ветер и низкую температуру воздуха.

Погода на востоке ожидается переменчивая. В Харьковской и Полтавской областях пройдут дожди, в Днепре, Луганской и Донецкой областях ожидается сухая погода. Ночная температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13 +16 градусов.

На юге солнечно будет только в Николаеве, в остальных областях – кратковременные умеренные дожди. Ночью в регионе ожидается от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +15 +18 градусов. В Крыму дождь, ночью +7 +9 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Северные области затянет тучами, пройдут дожди, ветер до 12м/с. Ночью от +4 до +6 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

На западе выглянет солнце, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов, днем в большинстве областей региона ожидается +12 +14 градусов, теплее будет во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде, до +15 +17 градусов.

В центральной части Украины пройдут дожди, ожидается сильный ветер. Ночью от +5 до +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13 +15 градусов.

В Киеве 20 сентября будет пасмурно и дождливо. Синоптики прогнозируют ночную температуру +6 +8 градусов, днем прогреется всего до +11 +13 градусов.

Погода в Украине 20 сентября

Как сообщает сайт Meteoprog, зима 2019-2020 окажется одной из самых суровых за последние 30 лет. Первые морозы и снег придут очень рано, и весна наступит не ранее, чем в конце марта.

"Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе - жаркое. Осень холодная и сырая. В октябре и ноябре – возможны морозы", - такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.