20 вересня: яке свято, прикмети та що категорично не можна робити сьогодні

20 вересня свято на честь святого Созонта, який ще називають Луків день (Фото: колаж РБК-Україна)

Луків день 20 вересня за повір'ями міг принести надійний міцний захист від хвороб, або ж істотні втрати в грошах і серйозні проблеми для дітей - залежно від виконання важливих правил

Яке сьогодні свято. 20 вересня православні вшановують святого Созонта, який жив у IV столітті та прославився своєю боротьбою з язичництвом і самопожертвою заради віри. В народі свято називають Луків день, і в цей день наші пращури починали збір цибулі на городах і продаж овочів на ринках. Також побутували 20 вересня особливі обряди, можна було розпізнати погоду взимку, діяли деякі суворі заборони, і порушників могло чекати дуже суворе покарання.

За церковними переказами, праведник і мученик Созонт, який жив у Малій Азії і був пастухом, після явлення уві сні Ісуса Христа виконав наказ сина Божого і пішов на смерть, розбивши золотого ідола та зізнавшись у цьому суддям. Тим самим святий захистив інших християн, засуджених на тортури і страту. Созонта у 304 році після відмови поклонитися поганським божкам жорстоко катували і спалили живцем.

20 вересня християни вшановують пам'ять святого Созонта (Фото з відкритих джерел)

На Луків день селяни бралися за збір цибулі, який зазвичай тривав близько тижня. Було прийнято не тільки збирати, але і продавати ці овочі на базарах. Вірили, що 20 вересня кожен повинен спробувати цибулину, щоб зміцнити здоров'я та не захворіти з початком осінніх холодів.

Крім того, в цей день коренеплід використовували не тільки для вживання в їжу, але і робили зв'язки і заплітали з нього коси, після чого розвішували у хаті. Вважалося, що таким чином можна відвести від всіх домочадців будь-яку хворобу, вилікувати болячки.

Також цибулю використовували для ворожіння і магічних обрядів, а ще вгадували по ній погоду восени і взимку, щоб можна було підготуватися до можливої негоди.

20 вересня збирали цибулю, яку пращури використовували для зцілення від болячок та захисту від хвороб (Ілюстративне фото: pixabay/com)

Важливою забороною на Луків день було робити подарунки дітям - в жодному разі не можна було дарувати ляльок дівчаткам. Вірили, що інакше їх чекало безпліддя в майбутньому.

Також цей день вважався невдалим для сватання. Пращури були переконані, що навіть якщо нареченому і не відповіли відмовою, то й шлюб не віщував щастя, і сімейне життя могло супроводжуватися постійними сварками.

Ще було не прийнято 20 вересня давати гроші в борг, бо після цього можна було позбутися достатку в родині або втратити велику суму в найближчому майбутньому.

Головні прикмети на Луків день:

Якщо у цей день на цибулинах багато лушпиння, то зима буде морозною;

Якщо на Луків день в небі білі хмари пливуть, то скоро чекай на негоду;

По шишках на хвойних деревах судили про зиму - якщо вони ростуть низько, то значить чекай на морози незабаром, а якщо ростуть високо, то зима буде пізньою;

Коли на Луків день в хату ввечері заходить в гості чоловік, тоді разом із ним приходить і захист від хвороб на цілий рік для всіх домочадців.

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