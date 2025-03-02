Гламур поза часом. 20 легендарних образів червоної доріжки "Оскара"

Щороку червона доріжка премії "Оскар" стає справжнім подіумом, де зірки демонструють вишукані сукні та сміливі модні рішення. Деякі образи швидко забуваються, а інші стають справжніми іконами стилю, що впливають на моду десятиліттями.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало 20 найяскравіших і легендарних суконь в історії "Оскара", які досі захоплюють, надихають і вважаються еталоном гламурної елегантності.
Кожен із цих образів заслуговує окремого місця в Залі слави! Просто подивіться на ці неймовірні аутфіти, які й сьогодні зберегли свою актуальність і так само викличуть шквал бурхливих емоцій, якщо зірки знову вийдуть у них на публіку.
Американська акторка з'явилася на "Оскарі-2006" у жовтій сукні від модельєрки Вери Вонг. Приталений крій вбрання дозволив відкрити декольте, а також підкреслити плечі. Свій образ зірка доповнила червоною помадою, зібраним волоссям і сріблястим клатчем.
Акторка прийшла на "Оскар-2007" у сукні від Balenciaga. Одяг дозволив ідеально підкреслити фігуру та продемонструвати красиві плечі й руки. Свій образ знаменитість доповнила розпущеним волоссям, аксесуарами та ніжним відтінком червоної помади.
Селебриті з'явилася на церемонії у 2011 році у сукні приємного лавандового відтінку. Вбрання мало ефектний виріз у зоні грудей і напівпрозорі вставки по всій довжині. Свій образ акторка з українським корінням доповнила маленькою сумочкою, помітними браслетами, сережками та зібраним на потилиці волоссям.
Для 87-ї церемонії "Оскара" вона обрала сукню приємного золотистого кольору, декоровану блискітками та візерунками. Вбрання дозволило акторці продемонструвати спину та підкреслити фігуру. Зірка завершила аутфіт яскравим вечірнім макіяжем і легкими локонами.
Акторка і кінорежисерка прибула на 86-ту церемонію вручення нагород у Голлівуді у красивому вбранні, яке не залишилося поза увагою. Сукня була небесного відтінку, мала пишну спідницю та відрізнялася особливо жіночним вирізом зверху.
На 82-й церемонії "Оскара" зірка була в сукні з асиметричним дизайном і пишною спідницею. До вечірнього вбрання вона підібрала босоніжки на високих підборах, масивні сережки та браслети.
Для "Оскару у 1997 році американська акторка обрала сукню приталеного крою і з мінімалістичним декором. Цей одяг зірка доповнила прикрасою на шиї, сумочкою з атласної тканини та виразним макіяжем очей.
Номінантка за найкращу жіночу роль у фільмі "Повернення" прибула на церемонію вручення "Оскара" 2007 у сукні від Versace. Одяг мав яскравий дизайн, а тому привернув до себе увагу з перших секунд появи зірки на хіднику.
Акторка приїхала на 84-ту щорічну церемонію вручення, яка тоді проходила 26 лютого 2012 року, у сріблястій сукні з ефектним декольте та поясом у зоні талії. Свій образ селебриті доповнила сріблястими босоніжками, а також клатчем з яскравим дизайном.
А от ця зірка вразила присутніх своєю появою на 84-й церемонії "Оскара". Тоді вона обрала вбрання від Tom Ford та доповнила його прикрасами від Anna Hu і туфлями від Jimmy Choo.
Знаменитість з'явилася на червоному хіднику у сукні від бренду Versace. Одяг мав лаконічний та стриманий дизайн, проте у той же час вражав своєю пишністю та оригінальністю.
Зірка серіалу "Друзі" прийшла на 85-ту церемонію вручення нагород у насичено-червоній сукні від Valentino Haute Couture. Вбрання ідеально підкреслило фігуру акторки та дозволило їй оголити плечі. Особливої чарівності образу додали розпущене волосся, мінімалістичний макіяж та вдало підібрані прикраси.
Акторка з'явилася у сукні від Givenchy Couture на 83-й щорічній церемонії "Оскара", яка тоді проходила у театрі "Кодак" (минула назва театру "Долбі"). Сукню вона поєднала з прикрасами Van Cleef & Arpels.
Акторка вразила вибором особливо яскравого вбрання. Вона з'явилася на 84-й церемонії "Оскара" у молочно-білій сукні, яка була декорована по всій довжині блискітками й паєтками, та мала особливі акцентні деталі в зоні талії. Завершили аутфіт крихітна сумочка, масивні прикраси та вечірній макіяж.
Акторка приїхала на 83-тю церемонію "Оскара" у не менш ефектній сукні. Вбрання мало пишний дизайн унизу та було декороване сріблястими масивними вставками по всій довжині. Також воно дозволило зірці оголити плечі, що особливо чарівно виглядало у поєднанні з її короткою стрижкою.
Американська акторка прибула на "Оскар" у 1995 році у сукні від Prada. Блакитне вбрання мало мінімалістичний дизайн, і його вона вдало поєднала з сумочкою та накидкою з напівпрозорої тканини. Також довершили образ маленькі акуратні прикраси та приємний відтінок матової рожевої помади.
Зірка з'явилася на 82-й премії "Оскара" у сукні, яка також пройшла перевірку часом. Вбрання відрізняється витонченим дизайном, який має об'ємні вставки по всій довжині, а особливої уваги заслуговує пишна спідниця, що плавно спадає вниз. Вдале поєднання аксесуарів, зачіски та інших елементів образу дозволило акторці опинитися у цьому списку.
Акторка, яку номінували в категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Крихітка на мільйон доларів", з'явилася на "Оскарі-2005" у не менш привабливому вбранні. Вона обрала сукню темно-синього кольору, яка мала асиметричний дизайн на спині.
Акторка з'явилася на "Оскарі-1998" у спідниці від Вери Вонг та сорочці від The Gap. Тоді проходила 70-та церемонія вручення нагород від Академії, і захід, як і завжди, відбувався у Лос-Анджелесі.
Акторка з'явилася на 76-й церемонії вручення нагород у сукні від Tom Ford for Gucci. Її вона скомбінувала з красивими босоніжками, лаконічними прикрасами, а також масивним браслетом у вигляді сіточки. Вбрання дозволило знаменитості відкрити плечі та підкреслити зону декольте.
До цьогорічної церемонії нагородження залишається все менше часу, а тому пропонуємо пригадати ключові моменти, які досі залишаються знаковими для фанатів.
Лідером за кількістю номінацій залишається стрічка "Емілія Перес", яка потрапила одразу в 13 категорій. Загалом номінанти 2025 року демонструють широкий спектр історій - від мюзиклів до історичних епосів та біографічних драм. Така різноманітність підкреслює динаміку й навіть непередбачуваність сучасного кіно.
До слова, серед номінантів "Оскара-2025" опинилася й українська стрічка "Порцелянова війна". Вона змагатиметься в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
"Порцелянова війна" розповідає про життя художників-керамістів у Харкові на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Фільм уже здобув низку престижних нагород, зокрема приз глядацьких симпатій на Cinema Eye Honors та Гран-прі американського журі у сфері документального кіно на кінофестивалі Sundance.
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При написанні матеріалу були використані джерела: інформація про "Оскар-2025" з Вікіпедії, публікація видання Grazia, People, The Times та The Guardian.