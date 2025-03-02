Гламур вне времени. 20 легендарных образов красной дорожки "Оскара"

Каждый год красная дорожка премии "Оскар" становится настоящим подиумом, где звезды демонстрируют изысканные платья и смелые модные решения. Некоторые образы быстро забываются, а другие становятся настоящими иконами стиля, влияющими на моду десятилетиями.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 20 самых ярких и легендарных платьев в истории "Оскара", которые до сих пор восхищают, вдохновляют и считаются эталоном гламурной элегантности.
Каждый из этих образов заслуживает отдельного места в Зале славы! Просто посмотрите на эти невероятные аутфиты, которые и сегодня сохранили свою актуальность и так же вызовут шквал бурных эмоций, если звезды опять выйдут в них на публику.
Американская актриса появилась на "Оскаре-2006" в желтом платье от модельера Веры Вонг. Приталенный крой наряда позволил открыть декольте, а также подчеркнуть плечи. Свой образ звезда дополнила красной помадой, собранными волосами и серебристым клатчем.
Актриса пришла на "Оскар-2007" в платье от Balenciaga. Одежда позволила идеально подчеркнуть фигуру и продемонстрировать красивые плечи и руки. Свой образ знаменитость дополнила распущенными волосами, аксессуарами и нежным оттенком красной помады.
Селебрити появилась на церемонии в 2011 году в платье приятного лавандового оттенка. Наряд имел эффектный вырез в зоне груди и полупрозрачные вставки по всей длине. Свой образ актриса с украинскими корнями дополнила маленькой сумочкой, заметными браслетами, серьгами и собранными на затылке волосами.
Для 87-й церемонии "Оскара" она выбрала платье приятного золотистого цвета, декорированное блестками и узорами. Наряд позволил актрисе продемонстрировать спину и подчеркнуть фигуру. Звезда завершила аутфит ярким вечерним макияжем и легкими локонами.
Актриса и кинорежиссер прибыла на 86-ю церемонию вручения наград в Голливуде в красивом наряде, который не остался без внимания. Платье было небесного оттенка, имело пышную юбку и отличалось особенно женственным вырезом сверху.
На 82-й церемонии "Оскара" звезда была в платье с асимметричным дизайном и пышной юбкой. К вечернему наряду она подобрала босоножки на высоком каблуке, массивные серьги и браслеты.
Для "Оскара в 1997 году американская актриса выбрала платье приталенного кроя и с минималистичным декором. Эту одежду звезда дополнила украшением на шее, сумочкой из атласной ткани и выразительным макияжем глаз.
Номинантка за лучшую женскую роль в фильме "Возвращение" прибыла на церемонию вручения "Оскара" 2007 в платье от Versace. Одежда имела яркий дизайн, а потому привлекла к себе внимание с первых секунд появления звезды на красной дорожке.
Актриса приехала на 84-ю ежегодную церемонию вручения, которая тогда проходила 26 февраля 2012 года, в серебристом платье с эффектным декольте и поясом в зоне талии. Свой образ селебрити дополнила серебристыми босоножками, а также клатчем с ярким дизайном.
А вот эта звезда поразила присутствующих своим появлением на 84-й церемонии "Оскара". Тогда она выбрала наряд от Tom Ford и дополнила его украшениями от Anna Hu и туфлями от Jimmy Choo.
Знаменитость появилась на красной дорожке в платье от бренда Versace. Одежда имела лаконичный и сдержанный дизайн, однако в то же время поражала своим шармом и оригинальностью.
Звезда сериала "Друзья" пришла на 85-ю церемонию вручения наград в насыщенно-красном платье от Valentino Haute Couture. Наряд идеально подчеркнул фигуру актрисы и позволил ей обнажить плечи. Особого очарования образу добавили распущенные волосы, минималистичный макияж и удачно подобранные украшения.
Актриса появилась в платье от Givenchy Couture на 83-й ежегодной церемонии "Оскара", которая тогда проходила в театре "Кодак" (прошлое название театра "Долби"). Платье она скомбинировала с украшениями Van Cleef & Arpels.
Актриса поразила выбором особенно яркого наряда. Она появилась на 84-й церемонии "Оскара" в молочно-белом платье, которое было декорировано по всей длине блестками и пайетками, и имело особые акцентные детали в зоне талии. Завершили аутфит крошечная сумочка, массивные украшения и вечерний макияж.
Актриса приехала на 83-ю церемонию "Оскара" в не менее эффектном платье. Наряд имел пышный дизайн внизу и был декорирован серебристыми массивными вставками по всей длине. Также он позволил звезде обнажить плечи, что особенно очаровательно смотрелось в сочетании с ее короткой стрижкой.
Американская актриса прибыла на "Оскар" в 1995 году в платье от Prada. Голубой наряд имел минималистичный дизайн, и его она удачно скомбинировала с сумочкой и накидкой из полупрозрачной ткани. Также довершили образ маленькие аккуратные украшения и приятный оттенок матовой розовой помады.
Звезда появилась на 82-й премии "Оскар" в платье, которое также прошло проверку временем. Наряд отличается изящным дизайном, который имеет объемные вставки по всей длине, а особого внимания заслуживает пышная юбка, плавно спадающая вниз. Удачное сочетание аксессуаров, прически и других элементов образа позволило актрисе оказаться в этом списке.
Актриса, которую номинировали в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Крошка на миллион долларов", появилась на "Оскаре-2005" в не менее привлекательном наряде. Она выбрала платье темно-синего цвета, которое имело асимметричный дизайн на спине.
Актриса появилась на "Оскаре-1998" в юбке от Веры Вонг и рубашке от The Gap. Тогда состоялась 70-я церемония вручения наград от Академии, и мероприятие, как и всегда, проходило в Лос-Анджелесе.
Актриса появилась на 76-й церемонии вручения наград в платье от Tom Ford for Gucci. Его она скомбинировала с красивыми босоножками, лаконичными украшениями, а также массивным браслетом в виде сеточки. Наряд позволил знаменитости открыть плечи и подчеркнуть зону декольте.
До нынешней церемонии награждения остается все меньше времени, а поэтому предлагаем вспомнить ключевые моменты, которые до сих пор остаются знаковыми для фанатов.
Лидером по количеству номинаций остается лента "Эмилия Перес", которая попала сразу в 13 категорий. В целом номинанты 2025 года демонстрируют широкий спектр историй - от мюзиклов до исторических эпосов и биографических драм. Такое разнообразие подчеркивает динамику и даже непредсказуемость современного кино.
К слову, среди номинантов "Оскара-2025" оказалась и украинская лента "Порцелянова війна". Она будет соревноваться в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".
"Порцелянова війна" рассказывает о жизни художников-керамистов в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Фильм уже получил ряд престижных наград, в частности приз зрительских симпатий на Cinema Eye Honors и Гран-при американского жюри в сфере документального кино на кинофестивале Sundance.
Также вспомните 12 самых громких скандалов "Оскара", которые все вспоминают до сих пор.
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При написании материала были использованы источники: информация об "Оскаре-2025" из Википедии, публикация изданий Grazia, People, The Times и The Guardian.