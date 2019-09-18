18 сентября: какой праздник, поверья и что категорически нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 18 сентября православные чествуют день Елизаветы и Захария, христианских праведников и пророков, родителей Иоанна Крестителя. Также верующие в этот день чтят память мученика Афанасия Брестского. В народе в праздник проводили специальные обряды и соблюдали важные правила, а нарушителей по поверьям могли ждать не только хвори, но и погибель.

Наши предки на Елизавету и Захария, которые по библейским легендам обладали даром предвидения, устраивали гадания.

18 сентября христиане чествуют праведников Елизавету и Захария, родителей Иоанна Предтечи (Фото: из открытых источников)

Считалось, что 18 сентября для этих целей является очень удачным днем, и к ведуньями часто ходили за советом и чтобы узнать будущее.

Примечательно, что сам праздничный день чаще называли несчастливым. Дело в том, что бытовали строгие правила, за неуважение к которым легкомысленные могли сильно поплатиться.

Верили, что 18 сентября из леса к людям выходит Кумоха - так называли лихорадку - и нападает на женщин. Прогнать недуг можно было при помощи березового веника. Люди обтрушивали им не только себя, но и свой дом, в котором нужно было также навести порядок. Считалось, что после такой операции хвори не подступят к человеку и его семье целый год.

На Елизавету и Захария принято было выгонять Кумоху березовым веником (Фото: из открытых источников)

Еще от Кумохи - жены Лешего (также ее называли одной из 12-ти сестер-трясовиц и дочерей Ирода) - можно было избавиться особым заговором, который хозяйки произносили рано утром.

Предки представляли эту трясучку в виде страшной старухи с распущенными волосами.

Также для избавления от болезней было принято париться в бане.

Кроме того опасались еще одного духа, который якобы обитал в реке. Речь идет об Ичетике, который мог утопить человека в течение года, если тот на Елизавету и Захария заходил в воду и каламутил ее.

На Елизавету и Захария боялись потревожить злой дух реки, иначе грозила опасность утонуть (Фото: из открытых источников)

Наши предки верили, что рожденные 18 сентября обладали особой силой и сверхъестественными способностями, и никакие напасти и злые духа к ним не подступаются.

Главные приметы в день Елизаветы и Захария:

Если в этот день пожелтели листья раньше положенного, то осень будет ранней, а зима очень суровой;

Если на Елизавету и Захария много ягод на рябине, то осень будет дождливая;

Все, что нагадали в день Елизаветы и Захария, обязательно скоро сбудется.

Напомним, что ранее стал известен график с датами школьных каникул 2019-2020 в Украине.

Также мы писали о том, что появился график праздничных и выходных дней в Украине в 2020 году.