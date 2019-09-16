Судьбоносное время: астролог рассказал, кого ждет сказочный успех на этой неделе

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака текущая неделя может стать переломной в их судьбе - читайте в астрологическом прогнозе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, кто из знаков Зодиака сможет круто повернуть свою жизнь уже на этой неделе - с 16 по 22 сентября. Успех и везение предсказывает этим пяти представителям зодиакальных созвездий известный астролог Павел Глоба.

Кроме того, эксперт назвал самые удачные дни для этих счастливчиков и посоветовал дерзать, ведь ваша удача в ваших руках!

Телец

На этой неделе Тельцам выпадет шанс, если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение. Тельца могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Телец собирался поискать более денежную должность, то это отличное время, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг.

Самый лучший день для Тельца: пятница, 20 сентября.

Рак

Астролог советует Раку почаще слушать интуицию на этой неделе. У вас появится отличный шанс получить прибыль или продвинуться по карьерной лестнице. Все труды представителя этого знака будут наконец-то вознаграждены - это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Вполне возможно, эта неделя станет началом новой полосы удач в жизни этого знака. Павел Глоба рекомендует Ракам принимать решения сердцем, а не головой.

Самые лучшие дни для Рака: вторник, 17 сентября, пятница, 20 сентября.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям Дева имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Астролог советует в этот период не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет ее к этому склонять. Секрет успеха Девы на этой неделе кроется в ее умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Самый лучший день для Девы: суббота, 21 сентября.

Скорпион

В делах Скорпиона наступит переломный момент. Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Скорпион сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Павел Глоба советует не бояться экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте.

Самый лучший день для Скорпиона: суббота, 21 сентября.

Рыбы

Звезды сулят Рыбам отличное время для любых начинаний. Практически все, за что они возьмутся, со временем обещает им прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать Рыбам на этой неделе, - это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, они рискуют поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Самый лучший день для Рыб: пятница, 20 сентября.

Ранее Павел Глоба рассказал о счастливчиках, которых ждут невероятные любовные приключения в первый месяц осени.