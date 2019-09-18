18 вересня: яке свято, повір'я та що категорично не можна робити сьогодні

День Єлизавети і Захарія 18 вересня називали нещасливим, бо в народі вірили, що порушників суворих заборон у це свято чекали серйозні неприємності
Яке сьогодні свято. 18 вересня православні вшановують день Єлизавети і Захарія, християнських праведників і пророків, батьків Іоанна Хрестителя. Також віруючі у цей день вшановують пам'ять мученика Афанасія Брестського. В народі на свято проводили спеціальні обряди і дотримувалися важливих правил, а порушників за повір'ями могли чекати не тільки хвороби, але і загибель.
Наші пращури на Єлизавету і Захарія, які за біблійними легендами володіли даром передбачення, влаштовували ворожіння.
18 вересня християни вшановують праведників Єлизавету і Захарія, батьків Іоанна Предтечі (Фото: з відкритих джерел)
Вважалося, що 18 вересня для цих цілей є дуже вдалим днем, і до ворожок часто ходили за порадою та щоб дізнатися про майбутнє.
Примітно, що сам святковий день частіше називали нещасливим. Справа в тому, що побутували строгі правила, за неповагу до яких легковажні могли сильно поплатитися.
Вірили, що 18 вересня з лісу до людей виходить Кумоха - так називали лихоманку - і нападає на жінок. Прогнати недугу можна було за допомогою березового віника. Люди обтрушивали ним не тільки себе, але і свої хати, в яких потрібно було також навести порядок. Вважалося, що після такої операції хвороби не підступлять до людини і його сім'ї цілий рік.
На Єлизавету і Захарія прийнято було виганяти Кумоху березовим віником (Фото: з відкритих джерел)
Ще Кумохи - дружини Лісовика (також її називали однією з 12-ти сестер-трясовиц та дочок Ірода) - можна було позбутися особливим заговором, який господині промовляли рано вранці.
Пращури уявляли цю пропасницю у вигляді страшної баби з розпущеним волоссям.
Також для позбавлення від хвороб було прийнято паритися в лазні.
Крім того побоювалися ще одного духа, який нібито жив у річці. Йдеться про Ічетика, який міг утопити людини протягом року, якщо той на Єлизавету і Захарія заходив у воду та каламутив її.
На Єлизавету і Захарія боялися потривожити злий дух ріки, інакше загрожувала небезпека потонути (Фото: з відкритих джерел)
Наші пращури вірили, що народжені 18 вересня володіли особливою силою і надприродними здібностями, і жодні напасті та злі духу до них не підступаються.
Головні прикмети на день Єлизавети і Захарія:
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