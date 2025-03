15 яскравих та освіжаючих парфумів від українських брендів: топ аромати на весну

Sister's Aroma

Парфуми від українського бренду Sister's Aroma, який створили сестри Даша та Юлія Бурковські у 2018 році. Серед асортименту товарів магазину ‒ парфуми, аромати для дому, креми для рук, засоби з догляду за тілом тощо.

Sugar Porn

Якщо задумуєтеся над новим ароматом до весни, зверніть увагу на Sugar Porn. Це аромат із "сексуальним звучанням", як його описують творці.

Верхні ноти ‒ рожевий перець.

Ноти серця ‒ палений цукор.

Базові ноти ‒ кашемірове дерево.

Ціна ‒ 2 000 гривень.

Парфуми Sugar Porn (фото: instagram.com/sistersaroma.ua)

Like Cannabis but not

Це аромат унісекс, тобто підходить і чоловікам, і жінкам. Він свіжий і водночас насичений, оскільки складається з цитрусових ароматів. Парфум чудово підійде для теплої весни та літа.

Верхні ноти ‒ бергамот.

Ноти серця ‒ ветивер.

Базові ноти ‒ амбра.

Ціна ‒ 2 000 гривень.

Парфуми Like Cannabis but not (фото: sistersaroma.com)

Peonyholic

Саме так беззаперечно пахне весна, хоча парфум можна використовувати в будь-яку пору року. Це квіткові та мускусні аромати з теплим мускусним шлейфом.

Верхні ноти ‒ рожевий перець.

Ноти серця ‒ лічі, півонія.

Базові ноти ‒ мускус, кедр, амбра.

Ціна ‒ 2 000 гривень.

Парфуми Peonyholic (фото: sistersaroma.com)

Evis

Це український бренд парфумерії, які використовують швейцарські інгредієнти для створення своїх ароматів. Бренд пропонує чоловічі та жіночі аромати, набори мініатюр та окремі колекції.

Cherry Sensation

Це доволі пікантний аромат, який спокушає запахом стиглих вишень, смаком гіркого мигдалю, акцентом гвоздики та кориці. Проте інші ноти парфуму врівноважують доволі різкі акценти, роблячи його більш стриманим і зухвалим одночасним.

Верхні ноти ‒ чорна вишня, мигдаль, лікер.

Ноти серця ‒ жасмин, троянда, слива, вишня.

Ноти бази ‒ кедр, пачулі, гвоздика, кориця, ваніль, боби тонка.

Ціна ‒ 949 гривень.

Intense collection №98

Парфум дарує відчуття ніжності й напряму говорить про прихід весни. Він поєднує аромати кількох весняних квітів, фруктів і деревні ноти для балансу.

Початкова нота ‒ грейпфрут, лист чорної смородини, абрикоса.

Нота серця ‒ конвалія, троянда, жасмин.

Кінцева нота ‒ деревні ноти, червоне яблуко.

Ціна ‒ 590 гривень.

Парфуми з колекції Intense collection є й для чоловіків, і для жінок (фото: instagram.com/evis.ua)

Intense collection №148

Контрастна чоловіча композиція включає ноти цитрусових, запашних трав, кольорів, дерева і мускусу. Аромат підійде для будь-якої події та стилю чоловіка.

Початкова нота ‒ бергамот, лайм, мандарин.

Нота серця ‒ лист фіалки, розмарин, жасмин.

Кінцева нота ‒ кедр, мускус, сандал.

Ціна ‒ 590 гривень.

Soul of Mine

Основний меседж бренду ‒ передавати любов. Засновниця розповідає, що її справа ‒ це загальноприйнятий вияв ніжності та звернення до коханої людини. Бренд налічує вісім колекцій парфумів.

Twirl

Жіночі парфуми для створення ідеального романтичного образу. Аромат має трошки екзотичні нотки, проте вони регулюються за допомогою екстрактів свіжих квітів та ягід.

Верхні ноти ‒ шафран, ананас, листя фіалки, малина, персик.

Ноти серця ‒ герань, неролі, флердоранж, троянда.

Базові ноти ‒ сандал, пачулі, мускус, амбра, ваніль.

Ціна ‒ 200 доларів.

Парфуми Twirl (фото: brocard.ua)

Treasure

Витончений аромат для впевнених чоловіків. Парфум відображає тонкощі характеру сильної людини.

Верхні ноти ‒ бергамот, цитрусовий ф'южн, лаванда, рожевий перець, червоні фрукти.

Ноти серця ‒ герань, геліотроп, жасмин, самбак, троянда, ревінь.

Базові ноти ‒ пачулі, ветивер, кристали бурштину, цитрусові, ладан, білий мускус, мох, ваніль.

Ціна ‒ 200 доларів.

Парфуми Treasure (фото: brocard.ua)

Seduction

Жіночий аромат, що здатен запалити азарт і збудження всередині. Парфум насичений і привертає увагу власниці, що носить його.

Верхні ноти ‒ давана, ром, герань, кокосова вода.

Ноти серця ‒ османтус, флердоранж, жасмин, самбак, тубероза, неролі.

Базові ноти ‒ сандалове дерево, ветивер, пачулі, амбра, мускус.

Ціна ‒ 200 доларів.

Парфуми Seduction (фото: brocard.ua)

Maison Datura

Український бренд парфумерії, створений Олександром Чернієнком у 2014 році. Усі парфуми виготовляють невеликими партіями, розливають і запаковують вручну.

LE FIGUIER

Це фруктовий аромат із нотками свіжості, які відтворюють настрій ранньої, вже теплої весни.

Композиція аромату ‒ інжирний лист, інжир, сандал, мускус. Ціна ‒ 1 980 гривень.

Парфуми LE FIGUIER (фото: maisondatura.com)

MY PINK PARANOIA

Це парфум східного напрямку, відтворений у солодкій композиції. Для любителів яскраво виражених запахів і смаків цей аромат ідеально підійде.

Композиція аромату ‒ мигдаль, полуниця, кокос, сандал, ваніль. Ціна ‒ 4 500 гривень.

Парфуми MY PINK PARANOIA (фото: maisondatura.com)

VITRAUX

Цей аромат виробники порівнюють із вітражем, через який тисячами частин проходить сонячне світло. Так і в парфумі на контрасті поєдналися різні частинки задля спільної орієнтальної композиції.

Композиція аромату ‒ слива, троянда, тютюн, кориця, амбра, боби тонка, мед, ваніль, ветивер, пачулі, ладан. Ціна ‒ 4 900 гривень.

Парфуми Vitraux (фото: maisondatura.com)

Bohdan Zubchenko

Це перший український бренд нішевої парфумерії, заснований ще у 1993 році. Бренд заснував парфумер, ольфактолог і парфумерний критик Богдан Зубченко.

У минулому був директором київського Guerlain Boutique et Cabine. Ставши автором численних персональних, а також бутикових та інтер'єрних ароматів, Богдан Зубченко заснував власний бренд.

Porichka

Аромат викликає асоціацію української місцевості й приємні спогади з дитинства, які неодмінно викличуть у вас усмішку. Парфум має квітково-фруктовий аромат, тому ідеально пасуватиме до весни.

Ноти ‒ ревінь, порічка, конвалія, абрикосовий та яблуневий квіт, очерет, кедр, ваніль, мускус.

Парфуми Porichka (фото: bzparfums.com)

Konvalii

Конвалія ‒ це однозначний символ весни, тож і парфуми із запахом лісової конвалії вдало доповнять ваш весняний настрій. Аромат яскравий, свіжий і з приємним шлейфом.

Ноти ‒ іранський гальбан, сицилійський бергамот, лісова конвалія, рожева троянда, ветивер, деревний мускус, дубовий мох.

Парфуми Konvalii (фото: facebook.com/bzparfums)

Arkadiia

У міфах Давньої Греції Аркадія ‒ це місце безтурботного й радісного життя, ідилічного щастя. В Україні Аркадія асоціюється з Одесою, тому аромат має відлуння морського бризу.

Ноти ‒ морський бриз, неролі, виноград білий мускат, біла акація, ветивер, квіти пачулі, боби тонка, дубовий мох, амбра, білий кедр, мускус.

Парфуми Arkadiia (фото: facebook.com/bzparfums)

