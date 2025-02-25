Шкіряні штани в наймоднішому відтінку 2025: стилістка показала, як створити трендовий "лук"

Шкіряні штани - це один з найяскравіших трендів весни 2025 року. Вони стають дедалі популярнішими завдяки своїй універсальності. У новому сезоні шкіряні штани вийдуть за рамки класичного чорного кольору і будуть представлені в різноманітних відтінках.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як навесні 2025 року створити трендовий образ зі шкіряними штанами популярного кольору бордо.

Колір

Навесні 2025 року особливу увагу варто звернути на штани насичених і глибоких відтінків - від бургунді й темно-зеленого до пастельних і нейтральних тонів. Матеріали стають різноманітнішими, з цікавими текстурами - від гладкої до матової шкіри.

Фасони

Шкіряні штани залишаються актуальними в найрізноманітніших силуетах - від класичних прямих і злегка розкльошених до приталених моделей і штанів з високою талією. Головне, щоб вони ідеально поєднувалися з верхом, чи то затишний светр, стильна сорочка, чи то жакет у стилі оверсайз.

З чим носити

Шкіряні штани чудово комбінуються з різними стилями. Вони ідеально підходять як для повсякденних образів - з кросівками або черевиками, так і для більш елегантних і вечірніх - з туфлями на підборах і красивими топами. Також варто звернути увагу на аксесуари, які допоможуть підкреслити стиль - від великих прикрас до сумок з яскравими акцентами.

Чому шкіряні штани в тренді навесні 2025 року

Текстура і зовнішній вигляд шкіряних штанів підкреслюють індивідуальність і впевненість. У сезоні весна-2025 вони стають невіддільною частиною модних гардеробів, а їхня практичність і довговічність роблять їх ідеальним вибором для будь-якого випадку.

Як створити цікавий образ на кожен день

Стилістка показала "лук" у стилі відомого десерту "П'яна вишня". Основою її образу стали саме широкі штани наймоднішого відтінку сезону - бордо або, як його ще називають, бургунді.

Шкіряні штани вона доповнила коричневою сорочкою в клітинку, поверх якої одягла цікавий жакет з оксамиту. Щоб підкреслити лінію талії, Шевченко використала ремінь у тон до верху.

Завершити образ вона вирішила намистом з великими намистинами в тон до штанів, бордовим беретом, а також замшевою сумкою шоколадного відтінку з оригінальним брелоком - ще одним трендом 2025 року.