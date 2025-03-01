15 ярких и освежающих парфюмов от украинских брендов: топ ароматы на весну

Украинские парфюмерные бренды поражают разнообразием и богатством ароматов ‒ от пикантно-восточных до нежно-фруктовых.

Ив Сен-Лоран говорил, что хорошие духи ‒ это как красивое платье, которое хочется носить, породниться с ними, не чувствуя. Весна уже на пороге, и самое время обновить свой гардероб ароматов, наполнить его новыми свежими, яркими и незабываемыми композициями.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку лучших весенних духов, чтобы вы смогли найти свой идеальный аромат для этой весны.

Sister's Aroma

Духи от украинского бренда Sister's Aroma, который создали сестры Даша и Юлия Бурковские в 2018 году. Среди ассортимента товаров магазина ‒ духи, ароматы для дома, кремы для рук, средства по уходу за телом и тому подобное.

Sugar Porn

Если задумываетесь над новым ароматом к весне, обратите внимание на Sugar Porn. Это аромат с "сексуальным звучанием", как его описывают создатели.

Верхние ноты ‒ розовый перец.

Ноты сердца -‒ жженый сахар.

Базовые ноты ‒ кашемировое дерево.

Цена ‒ 2 000 гривен.

Духи Sugar Porn (фото: instagram.com/sistersaroma.ua)

Like Cannabis but not

Это аромат унисекс, то есть подходит и мужчинам, и женщинам. Он свежий и одновременно насыщенный, поскольку состоит из цитрусовых ароматов. Парфюм прекрасно подойдет для теплой весны и лета.

Верхние ноты ‒ бергамот.

Ноты сердца ‒ ветивер.

Базовые ноты ‒ амбра.

Цена ‒ 2 000 гривен.

Духи Like Cannabis but not (фото: sistersaroma.com)

Peonyholic

Именно так безоговорочно пахнет весна, хотя парфюм можно использовать в любое время года. Это цветочные и мускусные ароматы с теплым мускусным шлейфом.

Верхние ноты ‒ розовый перец.

Ноты сердца ‒ личи, пион.

Базовые ноты ‒ мускус, кедр, амбра.

Цена ‒ 2 000 гривен.

Духи Peonyholic (фото: sistersaroma.com)

Evis

Это украинский бренд парфюмерии, которые используют швейцарские ингредиенты для создания своих ароматов. Бренд предлагает мужские и женские ароматы, наборы миниатюр и отдельные коллекции.

Cherry Sensation

Это довольно пикантный аромат, который соблазняет запахом спелых вишен, вкусом горького миндаля, акцентом гвоздики и корицы. Однако другие ноты парфюма уравновешивают довольно резкие акценты, делая его более сдержанным и дерзким одновременно.

Верхние ноты ‒ черная вишня, миндаль, ликер.

Ноты сердца ‒ жасмин, роза, слива, вишня.

Ноты базы ‒ кедр, пачули, гвоздика, корица, ваниль, бобы тонка.

Цена ‒ 949 гривен.

Intense collection №98

Парфюм дарит ощущение нежности и напрямую говорит о приходе весны. Он сочетает ароматы нескольких весенних цветов, фруктов и древесные ноты для баланса.

Начальная нота ‒ грейпфрут, лист черной смородины, абрикос.

Нота сердца ‒ ландыш, роза, жасмин.

Конечная нота ‒ древесные ноты, красное яблоко.

Цена ‒ 590 гривен.

Парфюм из коллекции Intense collection есть и для мужчин, и для женщин (фото: instagram.com/evis.ua)

Intense collection №148

Контрастная мужская композиция включает ноты цитрусовых, душистых трав, цветов, дерева и мускуса. Аромат подойдет для любого события и стиля мужчины.

Начальная нота ‒ бергамот, лайм, мандарин.

Нота сердца ‒ лист фиалки, розмарин, жасмин.

Конечная нота ‒ кедр, мускус, сандал.

Цена ‒ 590 гривен.

Soul of Mine

Основной месседж бренда ‒ передавать любовь. Основательница рассказывает, что ее дело ‒ это общепринятое проявление нежности и обращение к любимому человеку. Бренд насчитывает восемь коллекций парфюмов.

Twirl

Женские духи для создания идеального романтического образа. Аромат имеет немножко экзотические нотки, однако они регулируются с помощью экстрактов свежих цветов и ягод.

Верхние ноты ‒ шафран, ананас, листья фиалки, малина, персик.

Ноты сердца ‒ герань, нероли, флердоранж, роза.

Базовые ноты ‒ сандал, пачули, мускус, амбра, ваниль.

Цена ‒ 200 долларов.

Парфюм Twirl (фото: brocard.ua)

Treasure

Утонченный аромат для уверенных мужчин. Парфюм отражает тонкости характера сильного человека.

Верхние ноты ‒ бергамот, цитрусовый фьюжн, лаванда, розовый перец, красные фрукты.

Ноты сердца ‒ герань, гелиотроп, жасмин, самбак, роза, ревень.

Базовые ноты ‒ пачули, ветивер, кристаллы янтаря, цитрусовые, ладан, белый мускус, мох, ваниль.

Цена ‒ 200 долларов.

Духи Treasure (фото: brocard.ua)

Seduction

Женский аромат, способный зажечь азарт и возбуждение внутри. Парфюм насыщенный и привлекает внимание обладательницы, носящей его.

Верхние ноты ‒ давана, ром, герань, кокосовая вода.

Ноты сердца ‒ османтус, флердоранж, жасмин, самбак, тубероза, нероли.

Базовые ноты ‒ сандаловое дерево, ветивер, пачули, амбра, мускус.

Цена ‒ 200 долларов.

Парфюм Seduction (фото: brocard.ua)

Maison Datura

Украинский бренд парфюмерии, созданный Александром Черниенко в 2014 году. Все духи изготавливают небольшими партиями, разливают и упаковывают вручную.

LE FIGUIER

Это фруктовый аромат с нотками свежести, которые воссоздают настроение ранней, уже теплой весны.

Композиция аромата ‒ инжирный лист, инжир, сандал, мускус. Цена ‒ 1 980 гривен.

Духи LE FIGUIER (фото: maisondatura.com)

MY PINK PARANOIA

Это парфюм восточного направления, воссозданный в сладкой композиции. Для любителей ярко выраженных запахов и вкусов этот аромат идеально подойдет.

Композиция аромата ‒ миндаль, клубника, кокос, сандал, ваниль. Цена ‒ 4 500 гривен.

Духи MY PINK PARANOIA (фото: maisondatura.com)

VITRAUX

Этот аромат производители сравнивают с витражом, через который тысячами частей проходит солнечный свет. Так и в парфюме на контрасте соединились разные частицы для общей ориентальной композиции.

Композиция аромата ‒ слива, роза, табак, корица, амбра, бобы тонка, мед, ваниль, ветивер, пачули, ладан. Цена ‒ 4 900 гривен.

Парфюм Vitraux (фото: maisondatura.com)

Bohdan Zubchenko

Это первый украинский бренд нишевой парфюмерии, основанный еще в 1993 году. Бренд основал парфюмер, ольфактолог и парфюмерный критик Богдан Зубченко.

В прошлом был директором киевского Guerlain Boutique et Cabine. Став автором многочисленных персональных, а также бутиковых и интерьерных ароматов, Богдан Зубченко основал собственный бренд.

Porichka

Аромат вызывает ассоциацию украинской местности и приятные воспоминания из детства, которые непременно вызовут у вас улыбку. Парфюм имеет цветочно-фруктовый аромат, поэтому идеально подойдет к весне.

Ноты ‒ ревень, смородина, ландыш, абрикосовый и яблоневый цвет, камыш, кедр, ваниль, мускус.

Духи Porichka (фото: bzparfums.com)

Konvalii

Ландыш ‒ это однозначный символ весны, так что и духи с запахом лесного ландыша удачно дополнят ваше весеннее настроение. Аромат яркий, свежий и с приятным шлейфом.

Ноты ‒ иранский гальбан, сицилийский бергамот, лесной ландыш, розовая роза, ветивер, древесный мускус, дубовый мох.

Духи Konvalii (фото: facebook.com/bzparfums)

Arkadiia

В мифах Древней Греции Аркадия ‒ это место беззаботной и радостной жизни, идиллического счастья. В Украине Аркадия ассоциируется с Одессой, поэтому аромат имеет отголоски морского бриза.

Ноты ‒ морской бриз, нероли, виноград белый мускат, белая акация, ветивер, цветы пачули, бобы тонка, дубовый мох, амбра, белый кедр, мускус.

Духи Arkadiia (фото: facebook.com/bzparfums)

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