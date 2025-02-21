Спідниця-штани і приталені силуети: Андре Тан розповів про модні тренди весни 2025

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав головні тренди прикрас на 2025 рік , розповів, що буде в моді навесні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

"Весна 2025 року обіцяє бути часом витонченості, жіночності та експериментів", - підкреслив він.

Основна глобальна тенденція - повернення до жіночності у всіх її проявах. У тренді образи, які підкреслюють природну красу та грацію дівчат і жінок.

Що буде в тренді навесні 2025 року

Приталений силует

У 2025 році приталені силуети стають основним трендом, підкреслюючи жіночність та елегантність. Дизайнери пропонують приталені піджаки, жакети, сукні, пальта і сорочки зі щільних матеріалів, які не облягають тіло, а лише злегка звужуються в області талії. Андре Тан підкреслив, що варто звернути увагу на приталені сукні та жакети.



Приталені силуети в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Драпірування

М'які складки, об'ємні рукави, хвилясті тканини створюють ефект витонченості, легкості та вишуканості. На піку популярності будуть сукні, спідниці та блузи з драпіруванням. М'які драпірування надають вбранням вишуканого вигляду, поєднуючи елегантність і жіночність. Драпірування на спідницях додають динамічності до образу, дозволяючи міксувати різні стилі.



Драпірування (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прозорість

Прозорі тканини, мереживо і шифон додають в образ загадку і нотку романтики. Це може бути прозора вставка на спідниці, рукавах або навіть повністю прозорий верх чи низ зі спеціальними вставками.



Прозорі елементи одягу (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Корсети

Корсети можна носити кількома способами, наприклад, поверх блуз або суконь, додаючи акцент на талію і підкреслюючи жіночні форми. Другий варіант - як окремий елемент: зі штанами або спідницями для створення стильного і сучасного образу. Крім того, корсети можуть бути частиною верхнього одягу, додаючи елегантності та структури до пальт або жакетів.



Корсети в моді навесні 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бахрома

У весняному сезоні 2025 року бахрома стає важливим трендом, надаючи образам динамічності та елегантності. Бахрома може прикрашати різні елементи гардероба, включно з сукнями, спідницями, блузками та куртками. Вона надає руху і легкості, підкреслюючи жіночність і стиль. Бахрома активно використовується в сумках, взутті, рукавичках та інших аксесуарах, надаючи їм оригінальності та виразності.



Бахрома (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вирізи та розрізи

Вирізи на плечах, талії або спині стають популярними не тільки на вечірніх сукнях і блузах, а й на речах спортивного стилю. Іноді такі вирізи доповнюються вставками з прозорої сітки або шнурівкою, що нагадує корсет.

Різноманітні розрізи на одязі, розташовані в несподіваних місцях, роблять образи більш пікантними та екстравагантними. Вони можуть бути на ногах, талії, плечах та інших ділянках, додаючи нотки ніжності та інтриги.



Вирізи та розрізи на одязі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Спідниця-штани

Це елемент одягу, який поєднує в собі жіночність спідниці та практичність штанів. Це можуть бути як укорочені, так і подовжені варіанти, з широкими або прямими штанинами, що дає змогу підібрати відповідний стиль для різних типів фігури. Для повсякденного образу поєднуйте спідницю-штани з простими топами або футболками й зручним взуттям, наприклад, з кедами або балетками.



Спідниця-штани (фото: instagram.com/andre_tan_official)