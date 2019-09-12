12 сентября: какой праздник, поверья и что категорически нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 12 сентября православные чествуют патриарха святителя Александра. Также в этот день в церковном календаре указан праздник в честь перенесения мощей князя Александра Невского. Святителя Александра в народе называют Сытником (Свытником), так как заканчивается пост, установленный днем накануне - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Наши предки традиционно устраивали 12 сентября обильные застолья, встречали осень сытно, и проводили обряды для богатого урожая в следующем году.

Преподобный Александр Константинопольский был основателем и первым игуменом обители акимитов. Прославился своей борьбой с ересью арианства, а также даром творить чудеса.

12 сентября чествуют святителя Александра Константинопольского (Фото из открытых источников)

На Сытник или Александров день принято было заговаривать оставленные на нивах на корню ячменные стебли и завивать их с льняными и овсяными - таким образом можно было по поверьям призвать хороший урожай и обеспечить сытный год.

На Сытник проводили обряд для богатого урожая в следующем году (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Обязательным блюдом на столе считалась ячменная каша на молоке, которую также называли свытной. Кроме того, хозяйки готовили из нового урожая свежий хлеб.

12 сентября предки придерживались особых правил и не нарушали некоторые запреты, чтобы не навлечь на себя хвори и лишения, а также не спугнуть удачу и достаток.

Например, в народе не было принято здороваться с первым гостем, зашедшим на трапезу. Также запрещалось утром считать мелочь - иначе так весь год только мелкая монета и будет водиться.

Кроме того, котов в этот день нельзя было брать к себе на руки, так как на Сытника это животное якобы могло принести невезение своему хозяину.

На Сытник верили, что нельзя брать котов на руки (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Еще один запрет связан с мытьем головы - 12 сентября этого не приято было делать, иначе нарушителю грозило скорое облысение.

Добавим, что несмотря на пиры, застолья и хороший веселый настрой, бытовал строгий запрет на игру в карты или другие азартные игры. Тем, кто нарушит такое правило, могли наведаться воры и украсть ценное добро.

Поговорки в день Александра Сытника:

Если в Александров день много рябины в лесу, то готовтесь с дождливой осени;

На Сытника теплый вечер и звездная ночь сулят богатый урожай в следующем году;

Когда звездопад в небе - то жди неурожай;

Если птицы высоко кружат в небе - осень обещает быть сухой и теплой;

Если вдруг на Сытника в доме закончилась соль, то это к безденежью;

Чтобы не снились кошмары, в Александров день не суши постель.

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