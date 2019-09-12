12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 12 вересня православні вшановують патріарха святителя Олександра. Також у цей день у церковному календарі вказано свято на честь перенесення мощей князя Олександра Невського. Святителя Олександра в народі називають Ситником (Свитником), бо закінчується піст, встановлений днем напередодні - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Наші пращури традиційно влаштовували 12 вересня рясні застілля, зустрічали осінь ситно, і проводили обряди для багатого врожаю в наступному році.

Преподобний Олександр Константинопольський був засновником і першим ігуменом обителі акимітів. Прославився своєю боротьбою з єрессю аріанства, а також даром творити чудеса.

12 вересня вшановують святителя Олександра Константинопольського (Фото з відкритих джерел)

На Ситник або Олександрів день прийнято було замовляти залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх із лляними та вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік.

На Ситник проводили обряд для багатого врожаю в наступному році (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Обов'язковою стравою на столі вважалася ячмінна каша на молоці, яку також називали свитною. Крім того, господині готували з нового врожаю свіжий хліб.

12 вересня пращури дотримувалися особливих правил і не порушували деякі заборони, щоб не накликати на себе хвороби і злидні, а також не злякати удачу та достаток.

Наприклад, в народі не було прийнято вітатися з першим гостем, який зайшов на трапезу. Також заборонялося вранці рахувати дрібні гроші - інакше так весь рік тільки дрібна монета і буде водитися.

Крім того, котів в цей день не можна було брати до себе на руки, бо на Ситника ця тварина нібито могла принести невдачу своєму господареві.

На Ситник вірили, що не можна брати котів на руки (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Ще одна заборона пов'язана з миттям голови - 12 вересня цього не прийнято було робити, інакше порушнику загрожувало швидке облисіння.

Додамо, що незважаючи на гостини, гуляння і гарний веселий настрій, існувала сувора заборона на гру в карти або інші азартні ігри. Тим, хто порушить це правило, могли навідатися злодії та вкрасти цінне добро.

Приказки на день Олександра Ситника:

Якщо на Олександрів день багато горобини у лісі, то готуйтесь до дощової осені;

На Ситника теплий вечір і зоряна ніч обіцяють багатий урожай наступного року;

Коли у небі зорепад - то чекай на неврожай;

Якщо птахи кружляють високо в небі - осінь обіцяє бути сухою і теплою;

Якщо раптом на Ситника в будинку закінчилася сіль, то це до злиднів;

Щоб не снилися кошмари, на Олександрів день не суші постіль

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