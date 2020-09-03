12-летний сирота назло всем спел "Смуглянку" и получил квартиру в Одессе (видео)

Максим Ткачук спел "Смуглянку" в Одессе (коллаж РБК-Украина)

Отстраненный от детского Евровидения Максим Ткачук спел скандальную "Смуглянку" на Дне города в Одессе

12-летний украинец-сирота Максим Ткачук, которому отказали в участии в детском Евровидении, снова спел "Смуглянку". На этот раз - на выступлении во время гала-концерта в честь 226-летия Одессы.

Так, в День города Максим исполнил скандальную советскую песню прямо на Потемкинской лестнице.

При этом, парень спел не только, как пишут в соцсетях, "любимую всеми "Смуглянку", но и "другие прекрасные песни". Например, он исполнил композицию на украинском языке "Моя Україна".

Также известно, что в конце выступления Максиму и его бабушке была подарена квартира в Одессе, которую ему купили якобы "почетные граждане города".

"Мы надеемся, что ему будет комфортно жить в Одессе и Макс как можно скорее станет настоящим одесситом, который будет любить наш город и прославлять его своими талантами на международной арене", - отметили представители Одесской епархии.

Максим Ткачук выступил в Одессе со скандальной "Смуглянкой"

Отметим, что Максим Ткачук был отстранен Национальной общественной телерадиокомпанией Украины от участия в отборе на детское Евровидение 2020. Поводом послужило участие школьника в организованном в начале этого года Российской Федерацией конкурсе Stars of the Albion в Лондоне. На сцене мальчик с Волыни был наряжен в форму советского солдата и исполнял ту самую "Смуглянку".

После решения НОТУ, за Ткачука начали "топить" пророссийские украинские политики и блогеры. На имени мальчика начали спекулировать, в частности, Анатолий Шарий, Михаил Добкин и многие другие.

Ранее мы писали, что доченька украинского героя поразила всех стихотворением в День Независимости.

Напомним, что в Одессе русский язык уже не региональный.