Доченька украинского героя поразила всех стихотворением: флаг папа привез ей с войны

Дочь ветерана АТО прочитала стих об Украине (фото: скриншот с видео)

Девочка трогательно прочитала стих о любви к Украине

Дочь ветерана АТО прочитала проникновенное стихотворение о любви к Украине, держа в руках флаг, привезенный отцом с передовой на Донбассе. Чувственная поэзия в устах ребенка поразила сеть трогательной искренностью и вызвала восторженные отзывы.

Видео с декламацией стихотворения девочкой опубликовал Александр Колым в своем Twitter.

"Это Марта, она держит флаг, который привез ее отец с войны в 2014 году", - рассказал он.

Стихотворение называется "Не хохлушка"

Відчуваю себе не хохлушкою

Не без племені, чи без роду

Українка - від кінчиків пальців

Донька славного свого народу

Нескореного в війнах

Не вбитого, не змореного

В тюрмах, в кайданах

А воскреслого, з кров'ю вмитого

Сином славного отамана

Я щоранку до Бога молюся

Щоб мою захистив країну

Де житами поля колосяться

Де літа мої, де і зими

Як росою вмиваються трави

Сонцем ясним зігріються квіти

Україною я пишаюся

Україно, ми ж твої діти!

Як до мами до тебе тулимось

І під стягом твоїм збираємось

І за долею твоєю журимось

Україною, тобою пишаємось!

Хай у долі твоїй стільки вистраждано

Сліз, горя, плачу і криків

Але віримо - тут ти вистоїш

Бо майбутнє твоє - велике

Відчуваю себе не хохлушкою

Українкою звуся в світі

А у нас найцінніша гордість

Молитва в душі й на граніті.

Це Марта вона тримає прапор, який привіз її татко з війни в 2014 році.

"Не хохлушка" pic.twitter.com/qo05H6DjxN — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) August 25, 2020

Видео: Дочь украинского военного поразила патриотическим стихом

В сети восхищаются девочкой и отмечают, что ребенок читал стих от души и от сердца. Также в комментариях пишут, что с такими детьми можно не переживать за будущее Украины.

Молодчинка!

С надрывом говорит. Видно, что через сердце все пропускает. Хорошая талантливая девочка. Счастливой ей доли!

Гордость за такого ребенка

Как вообще это сокровище можно оставить без отца?!

Побольше бы было таких детишек в нашей стране, тогда бы можно свободно выдохнуть и не переживать за будущее Украины

Невероятно

Солнышко. Ради них будем бороться дальше!

Фото: скрин комментариев twitter.com/Oleksandr_Kolym

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