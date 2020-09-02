В Одессе русский язык уже не региональный: вчіть солов'їну

В Одессе русский язык больше не является региональным (коллаж РБК-Украина)

Благодаря иску активиста суд отменил статус регионального для русского языка в Южной Пальмире

Русский язык в Одессе потеряла статус регионального. Соответствующее решение принял Одесский окружной административный суд, удовлетворив иск заместителя прокурора области.

А инициатором иска стал известный активист Святослав Литинский - первый гражданин Украины, который получил внутренний паспорт без русскоязычной страницы. Также он в свое время заставил иностранные компании маркировать бытовую и электронную технику на украинском языке.

"То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать и, как результат, через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета", - написал Литинский в своем Facebook.

Русский язык в Одессе потеряла статус регионального

Теперь активист будет бороться за то, чтобы русский язык статуса регионального лишили и в Харькове.

В свою очередь, многие пользователи социальных сетей, в том числе и сами одесситы с проукраинской позицией, благодарят за такие действия активиста.

Поздравляю с очередной победой!

Я вашу деятельность всегда вижу на украинских надписях на панелях бытовой техники!

Для нас это действительно очень важная победа!

Я в восторге от вашей настойчивости и целеустремленности!

Очень важна победа. Благодарю за настойчивость. Теперь на очереди Харьков.

Вчіть солов'їну, друзі

Напомним, что 1 сентября 200 тыс. учеников перешли на обучение на украинском языке.

Также мы писали о том, что Facebook удалил российскую сеть троллей, которая вербовала американцев.