12-летнему украинцу-сироте отказали в участии в детском Евровидении: детали скандала

Максим Ткачук не будет участвовать в детском отборе Евровидения (фото: freepic.com)

12-летнему мальчику-сироте Максиму Ткачуку аннулировали заявку в национальном отборе детского Евровидения

12-летнему сироте Максиму Ткачуку отказали в регистрации на Нацотбор в детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" из-за нарушений правил отбора участников. Об этом заявил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин, передает Pavlovsky-news.

По его словам, 12-летний школьник c Волыни ранее победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне. А этот конкурс был организован российской компанией Россотрудничество. Именно этот факт стал причиной недопуска мальчика на Нацотбор детского Евровидения.

Отметим, что на YouTube-канале национального отбора на детское Евровидение исчезло видео песни "Джамайка" на украинском языке, которую исполнял Максим.

Максим Ткачук (фото: volyn.com.ua)

До момента удаления оно собрало более 12 тыс. лайков. Это гарантировало Ткачуку участие в Нацотборе, а у его конкурентов лайков было намного меньше.

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснял. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тыс. голосов, и больше 30 тыс. просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще к*пец", - рассказала бабушка мальчика "Стране".

По словам бабушки Максима, он очень расстроился. Его успокаивают словами, что было бы намного обиднее, если бы он поехал и ничего не занял.

Максим Ткачук исполнил песню "Смуглянка" в Лондоне весной 2020 года. Он завоевал награды в 3 номинациях. Однако в социальных сетях мальчика начали оскорблять. Его учителей и родственников называли "предателям" и "поклонниками русского мира".

