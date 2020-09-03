12-річний сирота зло всім заспівав "Смуглянку" і отримав квартиру в Одесі (відео)

Максим Ткачук заспівав "Смуглянку" в Одесі (колаж РБК-Україна)

Відсторонений від дитячого Євробачення Максим Ткачук заспівав скандальну "Смуглянку" на Дні міста в Одесі

12-річний українець-сирота Максим Ткачук, якому відмовили в участі в дитячому Євробаченні, знову заспівав "Смуглянку". Цього разу - на виступі під час гала-концерту на честь 226-річчя Одеси.

Так, в День міста Максим виконав скандальну радянську пісню прямо на Потьомкінських сходах.

При цьому, хлопець заспівав не тільки, як пишуть в соцмережах, "улюблену всіма "Смуглянку", але і "інші прекрасні пісні". Наприклад, він виконав композицію українською мовою "Моя Україна".

Також відомо, що в кінці виступу Максиму та його бабусі була подарована квартира в Одесі, яку йому купили нібито "почесні громадяни міста".

"Ми сподіваємося, що йому буде комфортно жити в Одесі і Макс якомога швидше стане справжнім одеситом, який буде любити наше місто і прославляти його своїми талантами на міжнародній арені", - зазначили представники Одеської єпархії.

Максим Ткачук виступив в Одесі зі скандальною "Смуглянкою"

Відзначимо, що Максим Ткачук був відсторонений Національної суспільною телерадіокомпанією України від участі в відборі на дитяче Євробачення 2020. Приводом послужила участь школяра в організованому на початку цього року Російською Федерацією конкурсі Stars of the Albion в Лондоні. На сцені хлопчик з Волині був наряджений у форму радянського солдата і виконував ту саму "Смуглянку".

Після рішення НСТУ, за Ткачука почали "топити" проросійські українські політики і блогери. На імені хлопчика почали спекулювати, зокрема, Анатолій Шарій, Михайло Добкін і багато інших.

Раніше ми писали, що донечка українського героя вразила всіх віршем на День Незалежності.

Нагадаємо, що в Одесі російська мова вже не регіональна.