10 причин, чому ви постійно почуваєтеся втомленими

Ви часто почуваєтеся втомленими вдень або навіть вранці, після пробудження, а у вихідні дні ви просто лежите весь день і у вас немає сил щось робити? І так відбувається досить часто. Причиною тому можуть бути проблеми зі здоров'ям і на щастя, багатьох з них можна позбутися.

Які саме причини можуть викликати постійну втому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Повсякденні звички

Ваші щоденні звички та спосіб життя може мати дуже велике значення.

"Зі своїми пацієнтами я говорю про три стовпи здоров'я: сон, дієту та фізичні вправи. Якщо ви погано спите, вам важко добре харчуватися і займатися спортом. І те ж саме вірно і навпаки. Всі вони пов'язані між собою", - каже Теодор Фрідман. доктор медичних наук, завідувач кафедри медицини в Університеті медицини та науки Чарльза Р. Дрю в Лос-Анджелесі.

Дорослим слід спати від 7 до 9 годин. Дотримуйтесь збалансованої дієти, що складається з фруктів, овочів, нежирного білка, і регулярно займайтеся фізичною активністю. Якщо це не допомагає позбутися втоми, то проблеми можуть бути медичні.

Анемія

Це захворювання, через яке крові важко переносити кисень по тілу. Поширений тип називається "залізодефіцитною" анемією. Залізо діє як вагон поїзда, який переносить кисень у кров.

"У людей з низьким вмістом заліза в поїздах недостатньо вагонів. Вони втомилися, у них паморочиться в голові, коли вони встають, у них затуманюється мозок, у них спостерігається прискорене серцебиття" - каже Фрідман.

Ваш лікар може перевірити на анемію за допомогою простого аналізу крові.

Діабет

Лікарі точно не знають, чому люди так втомлюються. Однією з ймовірних причин є те, що ваш організм використовує багато енергії, щоб впоратися з частими змінами рівня цукру в крові.

Лікарі точно знають, що втома є одним із найпоширеніших діабету. Є в нього інші ознаки. Ви можете відчувати спрагу і часто потребувати туалету.

Проблеми із щитовидною залозою

Це маленька залоза у формі метелика, який знаходиться на шиї. Він виробляє гормон, який допомагає контролювати використання енергії. Коли ваша щитовидна залоза не в порядку, ви не в порядку.

"Люди з недостатньою функцією щитовидної залози відчуватимуть втому. Їхні клітини погано працюють, вони мляві, а рефлекси повільні", - наголошує фахівець.

Ваш лікар може перевірити вашу кров на гормони залози, щоб з'ясувати, чи не винен він у вашій втомі.

Серцеве захворювання

Надзвичайна втома є поширеним симптомом недостатності, що виникає, коли вона не качає кров належним чином. Якщо вона є, ваша втома зазвичай посилюється під час тренувань. У вас також можуть виникнути набряки рук або ніг та задишка.

Апное уві сні

Цей розлад заважає отримувати достатню кількість кисню під час сну, а це означає, що ви не зможете по-справжньому відпочити вночі.

"Мозок помічає, що ви не позбавляєтеся CO2, і на короткий час прокидається в тривожному стані. Ви навіть не усвідомлюєте цього, тому важко зрозуміти, чому ви так хочете спати протягом дня. Ви не потрапляєте у фазу швидкого сну - сон, який змушує вас почуватися краще", - каже Ліза Шайвс, доктор медичних наук, директор Центру медицини сну в Медичній школі Сан-Дієго Каліфорнійського університету.

Пристрій, який називають апаратом безперервного позитивного тиску в дихальних шляхах (CPAP), може допомогти зберегти дихальні шляхи відкритими для міцного нічного сну.

Менопауза

Якщо ви жінка, яка переживає менопаузу, може бути важко добре виспатися. У цей час ваші гормони сильно змінюються, що викликає нічну пітливість та спека. Це може не давати вам спати ночами та змушувати вас засинати протягом дня.

Депресія

Він позбавляє ваш мозок хімічних речовин, необхідні максимальної роботи. Одним з них є серотонін, який допомагає регулювати внутрішній годинник організму.

Депресія може знизити рівень вашої енергії та змусити вас відчувати втому протягом дня. Вам також може бути важко заснути вночі або ви можете прокинутися вранці раніше, ніж хочете.

Поговоріть із лікарем, якщо ви думаєте, що у вас депресія. Розмовна терапія та ліки можуть допомогти.