5 кроків, які допоможуть вам правильно змінити своє харчування без стресу

Зміна харчування - це великий психологічний стрес та навантаження для вашого організму. А формування звички правильного харчування - це процес, що вимагає часу та зусиль.

Які п'ять кроків допоможуть вам правильно змінити свою харчування без стресу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Планування харчування

Складайте щотижневе меню та списки покупок, які включають здорові інгредієнти. Плануючи свої прийоми їжі, ви уникнете імпульсивних покупок нездорових продуктів та переїдання.

Поступові зміни

Додавайте зміни до свого раціону поступово. Наприклад, почніть з відмови від солодких газованих напоїв, замінюючи їх водою або трав’яними чаями, потім поступово додайте більше овочів та фруктів до кожного прийому їжі.

Здорові замінники

Знайдіть здорові альтернативи улюбленим стравам. Якщо ви любите чіпси, спробуйте замість них хрумкі овочі з хумусом. Якщо у вас є слабкість до солодкого, вибирайте натуральні джерела солодощів, як-от фрукти або темний шоколад.

Слухайте свій організм

Навчіться розпізнавати відчуття голоду та ситості. Замість того, щоб їсти за графіком або через стрес, намагайтеся їсти тоді, коли ви дійсно голодні, і зупинятися, коли відчуваєте, що наїлися.

Підтримка та підзвітність

Поділіться своїми цілями з друзями або членами сім’ї, які можуть надати підтримку та допомогти вам відповідати за дотримання здорових звичок. Також можна вести щоденник харчування, щоб відстежувати свій прогрес.

"Пам’ятайте, що формування звичок - це процес, і можуть знадобитися тижні або навіть місяці, щоб нова поведінка стала частиною вашого повсякденного життя. Будьте терплячими та пробачайте собі можливі відступи, фокусуючись на сталому прогресі, а не на досконалості", - радить фахівець.