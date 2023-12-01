Якими негативними звичками ми руйнуємо себе щодня
Щодня ми робимо або говоримо зовсім не те, про що насправді думаємо. Ми рухаємося не у тому напрямку, куди хочемо. І це не тільки тому, що в нас є зобов'язання чи потреби. Щодня ми робимо неправильний вибір і тим самим руйнуємо себе.
Якими словами чи діями ми себе руйнуємо щодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Дарини Степанчук в Instagram.
Ми руйнуємо себе, коли:
- Говоримо "так" у той час, як хотілося сказати "ні"
- Усміхаємося замість того, щоб заплакати
- Не відпочиваємо
- Вмовляємо себе потерпіти ще трохи замість того, щоб зрозуміти "Заради якої світлої мети я зараз це терплю"
- Ображаємося замість того, щоб попросити людину про те, що нам потрібно
- Займаємося не своєю справою
- Людина нецікава, а ми з якихось придуманих причин продовжуємо спілкуватися з нею
- Люди поруч з нами більшу частину часу говорять про негатив
- Пліткуємо - багато розповідаємо про те, як живуть інші
- Працюємо на нецікавій роботі
- Боїмося та чекаємо, що хтось прийде у наше життя (чарівник) і життя зміниться
- Сваримо себе, вважаємо себе негідними, невмілими, невдалими
"Цей список можна продовжувати, але, гадаю, ви вже розумієте - своїм життям живете чи ні", - підкреслює психолог.
А що ж робити?
Багато хто з нас не живе своїм життям, а обслуговує чужі очікування. Люди намагаються відповідати всім загальноприйнятим стереотипам та правилам. Тільки ось ви озирнетеся назад і бачите, що більше змушені терпіти, ніж жити.
"Погана новина - нічого не зміниться, а стане ще - гірше. Тому в деяких людей життя не змінюється роками. Хороша новина - це можна припинити. Можна прямо зараз закінчити обслуговувати чужі очікування. Почати жити для себе, жити так, щоб справді подобалось", - пояснює Дарина Степанчук.
Раніше ми писали про те, коли варто побути одному та не вступати в стосунки.
А ще розповідали про те, який ритуал потрібно виконувати хоча б раз на рік.