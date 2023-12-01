Якими негативними звичками ми руйнуємо себе щодня

Щодня ми робимо або говоримо зовсім не те, про що насправді думаємо. Ми рухаємося не у тому напрямку, куди хочемо. І це не тільки тому, що в нас є зобов'язання чи потреби. Щодня ми робимо неправильний вибір і тим самим руйнуємо себе.

Якими словами чи діями ми себе руйнуємо щодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Дарини Степанчук в Instagram.

Ми руйнуємо себе, коли:

Говоримо "так" у той час, як хотілося сказати "ні"

Усміхаємося замість того, щоб заплакати

Не відпочиваємо

Вмовляємо себе потерпіти ще трохи замість того, щоб зрозуміти "Заради якої світлої мети я зараз це терплю"

Ображаємося замість того, щоб попросити людину про те, що нам потрібно

Займаємося не своєю справою

Людина нецікава, а ми з якихось придуманих причин продовжуємо спілкуватися з нею

Люди поруч з нами більшу частину часу говорять про негатив

Пліткуємо - багато розповідаємо про те, як живуть інші

Працюємо на нецікавій роботі

Боїмося та чекаємо, що хтось прийде у наше життя (чарівник) і життя зміниться

Сваримо себе, вважаємо себе негідними, невмілими, невдалими

"Цей список можна продовжувати, але, гадаю, ви вже розумієте - своїм життям живете чи ні", - підкреслює психолог.

А що ж робити?

Багато хто з нас не живе своїм життям, а обслуговує чужі очікування. Люди намагаються відповідати всім загальноприйнятим стереотипам та правилам. Тільки ось ви озирнетеся назад і бачите, що більше змушені терпіти, ніж жити.

"Погана новина - нічого не зміниться, а стане ще - гірше. Тому в деяких людей життя не змінюється роками. Хороша новина - це можна припинити. Можна прямо зараз закінчити обслуговувати чужі очікування. Почати жити для себе, жити так, щоб справді подобалось", - пояснює Дарина Степанчук.