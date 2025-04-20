10 нових серіалів, про які всі говорять. Сюжет "зносить дах"

Нові серіали, які вже можна починати дивитися, вражають сюжетами та історіями. Драми, комедії, "документалки" - ця весна дуже щедра на прем'єри.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 10 нових серіалів, від яких "зносить дах", а мережа говорить лише про них.
Новий сезон цього серіалу, на який так чекали кіномани, вже потроху виходить. А тому саме час поринути в світ, де одна жінка наважилася подивитися страхам в очі й боротися до останнього. Антиутопія здатна вразити, адже історія дійсно цікава та моторошна одночасно.
Новий серіал розповість про доньку маніяка. Історія про те, як зовнішня усмішка може приховувати жахливу правду, занурить у психологічну напругу й триматиме до останніх кадрів. Головна героїня починає сумніватися у своєму минулому - це страшно, глибоко і несподівано.
Про цей серіал говорять всі. На перший погляд - ідеальний дім, квіти, родина. Але під кожним зеленим кущем щось поховане, буквально. На вас чекає майстерне поєднання трилеру та чорної іронії. А ролі виконані так, що можна забути про все навколо.
Наче комедія, але з присмаком страху. Історія про "вдалу" можливість, яка перетворюється на пастку. Що готові зробити люди заради вигоди і як далеко може зайти система? Дуже сучасний та влучний сюжет, який вас вразить.
А цей серіал, як жартують в мережі, змусить глядача "перевзуватися" й змінювати свою думку з кожною новою серією. Історія про маленьку дівчинку, яка перетворює життя "зразкової" родини на пекло, вразить, шокує та довго триматиме у напрузі.
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