10 нових серіалів, про які всі говорять. Сюжет "зносить дах"

"Оповідь служниці"

Новий сезон цього серіалу, на який так чекали кіномани, вже потроху виходить. А тому саме час поринути в світ, де одна жінка наважилася подивитися страхам в очі й боротися до останнього. Антиутопія здатна вразити, адже історія дійсно цікава та моторошна одночасно.

"Щасливе обличчя"

Новий серіал розповість про доньку маніяка. Історія про те, як зовнішня усмішка може приховувати жахливу правду, занурить у психологічну напругу й триматиме до останніх кадрів. Головна героїня починає сумніватися у своєму минулому - це страшно, глибоко і несподівано.

"Садівник"

Про цей серіал говорять всі. На перший погляд - ідеальний дім, квіти, родина. Але під кожним зеленим кущем щось поховане, буквально. На вас чекає майстерне поєднання трилеру та чорної іронії. А ролі виконані так, що можна забути про все навколо.

"Безкоштовний сир"

Наче комедія, але з присмаком страху. Історія про "вдалу" можливість, яка перетворюється на пастку. Що готові зробити люди заради вигоди і як далеко може зайти система? Дуже сучасний та влучний сюжет, який вас вразить.

"Зразкова американська сім'я"

А цей серіал, як жартують в мережі, змусить глядача "перевзуватися" й змінювати свою думку з кожною новою серією. Історія про маленьку дівчинку, яка перетворює життя "зразкової" родини на пекло, вразить, шокує та довго триматиме у напрузі.

Також дивіться:

"Друзі та сусіди"

"Дев’ять тіл в мексиканському морзі"

"Остання річниця"

"Помічник"