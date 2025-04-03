"Зразкова американська сім’я" та ще 4 серіали на реальних подіях, від яких дибки волосся

"Зразкова американська сім'я" - новий серіал на реальних подіях, який "розриває" соцмережі. І якщо ви його ще не бачили або ж шукаєте щось схоже - ця добірка для вас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які серіали з реальними історіями в сюжеті здатні вразити та полоскотати нерви.

"Зразкова американська сім'я"

В центрі історії - дівчинка Наталія, яку родина забирає з агенства усиновленням. Але виявляється, що дитина, якій має бути 7 років, здатна на вчинки, які роблять дорослі діти. Сюжет побудовано на реальній та скандальній історії, а тому події вас вразять.

"Ломка"

А цей серіал розповість історію, яку до цього описували в документальній книжці. Йдеться про створення "чудодійного" засобу від болю, який робить людей залежними та агресивними. Пігулки, які мали рятувати людей від страждань, стали величезною проблемою, але боротися з нею дуже важко.

"Дамер"

Серіал на реальних подіях розповість про маніяка Джеффрі Дамера. Моторошна історія здатна залишити після себе дуже глибокий та неприємний "посмак", а реалізм деяких сцен вразить навіть найвибагливіших кіноманів. Головний персонаж - саме та людина, від якої дибки волосся.

"Татуювальник Аушвіцу"

Серіал було створено за книгою, в якій зібрали документальні свідчення людей, які пережили катування у концтаборах. Головний герой несподівано знаходить шанс вберегтися від смерті, але чи зможе він просто закривати очі на те, що коїться? Це глибока та сумна історія, яку важливо побачити всім.

"Коли вони нас побачать"

Міні-серіал розповість про темношкірі родини, які зіштовхнулися з расовою дискримінацією. Хлопців звинувачують у зґвалтуванні попри те, що їх намагаються захистити родичі. І виявиться, що все "каміння" летіло в бік героїв лише через колір їхньої шкіри.