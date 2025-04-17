Не лише "Останні з нас". Топові серіали про кінець світу, які миттєво "затягнуть"

Серіали про апокаліпсис знову в трендах, особливо на тлі прем'єри другого сезону "Останні з нас". І якщо ви думаєте, що подивитися ввечері - ця добірка для вас.

"Останні з нас"

Топовий серіал, який став екранізацією популярної гри, вже отримав новий сезон. Сюжет побудовано навколо дівчинки, яка зуміла вижити після зараження, яке буквально вбиває всю планету. Їй допомагає чоловік, життя якого важко назвати щасливим, адже він втратив доньку.

"Чорне літо"

А цей серіал про зомбі-апокаліпсис сподобається всім, хто вже передивився "І мертві підуть" та шукає щось схоже. Уявіть світ, який захоплює страх - головна героїня прокидається та розуміє, що її життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Вона не просто мусить вижити та врятуватися від зомбі, а ще й знайти свою доньку.

"Штам"

В центрі сюжету - лікар, який має врятувати світ від небезпечного вірусу. Люди перетворюються на монстрів, схожих на вампірів, вони вбивають всіх, кого бачать. І тому головному герою доводиться піти на все, аби захистити світ. Навіть на ризик та бій з цими монстрами.

"Американська історія жахів" (8 сезон)

Саме цей сезон розповість про кінець світу. Якщо ви не бачили серіал - сюжет вас приємно вразить. А для найкращого сприйняття починайте дивитися з першого сезону, аби краще зрозуміти персонажів - іноді вони "переходять" з однієї історії в іншу.

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"Сотня"

"Спіраль"