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10 новых сериалов, о которых все говорят. Сюжет "сносит крышу"

Новые сериалы 2025 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Новые сериалы, которые уже можно начинать смотреть, поражают сюжетами и историями. Драмы, комедии, "документалки" - эта весна очень щедра на премьеры.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 новых сериалов, от которых "сносит крышу", а сеть говорит только о них.

"Рассказ служанки"

Новый сезон этого сериала, которого так ждали киноманы, уже понемногу выходит. А потому самое время окунуться в мир, где одна женщина решилась посмотреть страхам в глаза и бороться до последнего. Антиутопия способна поразить, ведь история действительно интересная и жуткая одновременно.

 

"Счастливое лицо"

Новый сериал расскажет о дочери маньяка. История о том, как внешняя улыбка может скрывать ужасную правду, погрузит в психологическое напряжение и будет держать до последних кадров. Главная героиня начинает сомневаться в своем прошлом - это страшно, глубоко и неожиданно.

 

"Садовник"

Об этом сериале говорят все. На первый взгляд - идеальный дом, цветы, семья. Но под каждым зеленым кустом что-то похоронено, буквально. Вас ждет мастерское сочетание триллера и черной иронии. А роли исполнены так, что можно забыть обо всем вокруг.

 

"Бесплатный сыр"

Казалось бы, комедия, но с привкусом страха. История об "удачной" возможности, которая превращается в ловушку. Что готовы сделать люди ради выгоды и как далеко может зайти система? Очень современный и точный сюжет, который вас поразит.

 

"Образцовая американская семья"

А этот сериал, как шутят в сети, заставит зрителя "переобуваться" и менять свое мнение с каждой новой серией. История о маленькой девочке, которая превращает жизнь "образцовой" семьи в ад, поразит, шокирует и долго будет держать в напряжении.

 

Также смотрите:

  • "Друзья и соседи"

  • "Девять тел в мексиканском морге"

  • "Последняя годовщина"

  • "Помощник"

  • "Проект НЛО"

 

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