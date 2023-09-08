Як сьогодні розмитнити "євробляху" та скільки це коштує

Що таке розмитнення

Оскільки закордоном машини зазвичай коштують на порядок менше, ніж в Україні, велика кількість наших співвітчизників купують вживані автомобілі. Після цього постає важливе питання - як правильно розмитнити автівку та скільки це коштуватиме.

По суті, розмитнення транспортного засобу - легалізація машини, придбаної за межами митної території держави, в якій відбувається розмитнення. Це - окремий вид митного оформлення товарів, які ввозяться на територію України.

В Україні ця послуга практично завжди була платною.

Найпопулярніші вживані машини

Сьогодні попит на вживані легкові авто продовжує зростати.

Так, впродовж серпня 2023 року український автопарк поповнили 21 тис. вживаних легкових машин, які були ввезені з-за кордону.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть:

дизельні машини - 33%

електромобілі - 15%

авто з ГБО (газобалонним обладнанням) - 5%

гібриди - 3

Експерти наголошують, що лідером серпневих реєстрацій серед ввезених автівок став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей серпня увійшли також:

Renault Megane

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

Nissan Leaf

Ford Focus

Volkswagen Touran

Nissan Qashqai

Volkswagen Tiguan

Audi A4

При цьому середній вік вживаних машин, які в серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.

В цілому від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли більше 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону (у 3,3 рази більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період).

Як ввезти автівку в Україну

Розмитнити транспортний засіб можна за допомогою кваліфікованого фахівця - митного брокера, або ж самостійно.

Якщо ви самотужки купуєте автівку закордоном, уважно стежте за процедурою його оформлення (з отриманням договору купівлі-продажу та технічного паспорту).

Перед виїздом на кордон переконайтесь, що автомобіль пройшов необхідний технічний огляд і має обов'язкові страхові поліси (для території, на якій машину було придбано, і для нашої держави).

В'їзд на митну територію України можливий лише за умови подання попередньої митної декларації (до тієї митниці, на якій ви проходитимете оформлення).

Перед цим (або одночасно) необхідно перерахувати на рахунок відповідної митниці грошову заставу у розмірі повної вартості розмитнення транспортного засобу (якщо аванс перевищить підсумкову вартість оформлення транспортного засобу, цю різницю вам мають повернути).

Під час перетину кордону потрібно доставити автівку в зону митного контролю. Там можна буде за необхідності доплатити кошти на той самий рахунок митниці (через коливання курсу або зміну ціни на транспортний засіб).

Після отримання сертифіката відповідності потрібно:

заповнити додаткову митну декларацію

поставити автівку на облік в Україні

Зазначимо, що самостійно оформити митну декларацію можна на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

У розділі "Ввезення легкового автомобіля" можна знайти всю необхідну інформацію про розмитнення автомобілів без допомоги брокера.

Скільки коштує розмитнення

Розрахунок митних платежів, які сплачуються при митному оформленні легкових автомобілів громадянами, залежить від низки факторів:

типу двигуна

робочого об'єму двигуна

строку експлуатації (нова машина, вживана до 5 років, вживана впродовж понад 5 років)

року виготовлення

країни походження

наявності (відсутності) пільг

Точно розрахувати вартість розмитнення автівки можна на сайті Державної митної служби України. Для цього було створено спеціальний "калькулятор".

Чи існують зараз пільги на розмитнення

Зараз, в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пільгове розмитнення існує для автомобілів, які завозять на територію нашої держави на потреби військових.

Для цього потрібне відповідне звернення від військовослужбовців та конкретної частини. Тоді машину можна завезти в Україну практично з нульовим розмитненням.

Крім того, в лютому поточного року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №9058. Він передбачає повернення "нульового розмитнення" для учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

Водночас, згідно з документом, придбаний транспортний засіб не можна буде продати впродовж трьох років.