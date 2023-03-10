Обмежені терміни. Чому українці масово продають свої авто в Європі

Скільки можна користуватися авто на українських номерах в Німеччині та як перереєструвати авто – у матеріалі.

З перших днів вторгнення Росії немало українців, рятуючись від війни, виїздили в Європу на своїх автомобілях. З літа минулого року українські водійські права визнаються по всій території ЄС. Також юільшість країн ЄС дозволили в перші місяці українцям вільно користуватися авто на українській реєстрації, але це має й свої обмеження у часі.

Як розповідають самі біженці, у тій же Німеччині багато українців хвилюються за те, що термін користування авто може закінчитись найближчим часом, а офіційного консенсусу щодо цього питання ще немає. Через це немало українців почали продавити авто на українській реєстрації в ЄС або навіть спеціально везуть їх для продажу в Україну.

TRAVEL РБК-Україна розбирався, чому так відбувається і що треба знати про терміни користування українськими авто в Німеччині.

Чому продають авто на українській реєстрації в ЄС

Ще в перші місяці війни біженцям в Німеччині дозволили користуватись авто на українських номерах без окремої реєстрації протягом 6 місяців, далі цей термін продовжили на рік – з моменту їх приїзду в країну. Недавно серед українців в країні стала поширюватися інформація, що цей термін завершується і авто треба реєструвати, розповідає РБК-Україна Людмила Жук. Вона з мамою переїхала у громаду Карлсруе на заході країни ще на початку вторгнення РФ.

"Люди стали переживати через невизначеність, офіційної інформації щодо цього не бачили, і почали з’являтись багато оголошень про продаж авто на українській реєстрації. З продажем були проблеми – одним було дорого, інші не хотіли брати, бо все одно їм так само треба було б перереєстровувати це авто", – описує вона проблему.

Такі машини часто купували здебільшого посередники, щоб потім знову завезти назад в Україну й там продати дорожче. Або інші українці, які готові на них їздити всередині країні і перереєструвати, каже жінка.

"Люди стикнулися з тим, що такі авто довелося продавати в Німеччині значно дешевше, ніж вони коштували б в Україні. Якщо публікували оголошення в групах для українців, їх там починали критикувати, мовляв, чому так дорого. Словом, у когось вдавалося продати, у когось – ні", – додає Людмила.

Фото: Біженці продають автомобілі на українській реєстрації в Німеччині (скріншот РБК-Україна)

Коли українцям треба перереєструвати авто в Німеччині

Українці в Німеччині мають перереєструвати свої автомобілі через рік перебування в цій країні.

"На сьогоднішній день немає нових рішень на федеральному рівні. Відповідно всі автомобілі, які знаходяться на території ФРН, після року перебування мають бути перереєстровані і стати на німецький облік. Інакше ви ризикуєте отримати штраф", – пояснюють на Telegram-сторінці "Німеччина/Україна/Біженці".

В офіційній відповіді Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту (BMDV) зазначається, що питання з реєстрацією автомобілів з українськими номерами ще вивчається.

У німецько-українській асоціації "Ukrainian Future" пояснюють: переєстрацію авто на українських номерах в Німеччині робити треба. Нема жодних винятків для українців, на кшталт тих, що стосуються водійських посвідчень.

Термін – коли пройшов рік з моменту вїзду в Німеччину (зазвичай відштовхуються від дати отримання вами 24 параграфу). При цьому зазначається, що точного роз'яснення від влади немає.

"Важливо розуміти, що для власників українських авто, які знаходяться в Німеччині по 24 параграфу, ще немає остаточного рішення. Є постанови загальні. В різних федеральних землях трактують ці постанови по-різному, вони не містять чітких формулювань", – зауважують в асоціації.

"24 лютого 2023 року минув уже рік, як перші біженці прибули до Німеччини. Серед них і безліч тих, хто приїхав на автомобілі або ввіз автомобіль пізніше. Всі вони повинні вже терміново зайнятися цим питанням. Ті, хто більш тверезо оцінював перспективу розвитку подій, своєчасно вивіз автомобіль назад в Україну або передав його за дорученням родичам для користування або продажу в Україні", – пояснюють на сторінці сервісного центру для мігрантів ISCR.

Певні зміни по строках користування машинами в Німеччині вводять на місцевому рівні. Так, нещодавно німецька земля Саксонії-Ангальт на півночі країни продовжила термін використання автомобілів з українською реєстрацією. Українцям, які в'їхали в Саксонію-Ангальт, тепер дозволяється користуватись своїми авто два роки з моменту, коли вони перетнули кордон.

Фото: Для власників українських авто, які знаходяться в Німеччині по 24 параграфу, ще немає остаточного рішення (Getty Images)

При цьому використовувати авто на українській реєстрації дозволяється не довше, ніж до 1 квітня 2024 року. Звертатися за німецькою ліцензією немає необхідності.

"Авто на українській реєстрації в ЄС мало кому потрібні" – брокер

Багато наших громадян з початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон на власних автомобілях на українській реєстрації, каже у коментарі РБК-Україна митний брокер Андрій Пінчук. Переоформлення таких машин на європейські номери – непроста процедура, та й не усюди вона добре врегульована.

"Зазвичай авто простіше продати в Україні, а в Європі купити інше. Це навіть вийде дешевше. Авто на українських номерах в Європі продати складно. Хіба його куплять українці, які будуть на ньому повертатися в Україну. Або максимум можна продати на якусь розбірку на запчастини за низьку ціну. По-перше, Європі на авто й так не дуже високі ціни, тому їх везуть якраз в Україну із Європи, а не назад. По-друге, пропозицій на ринку авто в ЄС й так дуже багато, ринок переначичений. Там купують найперше ті авто, які вже на європейській реєстрації. Тому виходить, що машини на українських номерах там не потрібні майже нікому", – каже він.

За словами митного брокера, коли автомобіль на українській реєстрації заїздить в Європу, це вже автоматично означає, що він там коштуватиме дешевше.

"Наприклад, ми купили машину в Європі на європейській реєстрації за тир тисячі доларів, розмитнили, привези в Україну, сплатили за неї податки. В Україні вона вже коштує 5 тисяч. Якщо ж ми привеземо її назад в Європу, то тоді вона коштуватиме вже умовно 2 тисячі. За 5 її в Європі ніхто не купить, тим паче якщо вона на українській реєстрації. Для європейців це буде іноземна реєстрація, така покупка не має для них жодного сенсу", – пояснює Андрій Пінчук.

Після скасування нульового розмитнення минулого року ввозити авто з Європи в Україну стало вже не так вигідно. І якщо ви хочете купити машину, щоб їздити на ній в Україні, замість завезення є ЄС доцільніше купувати її тут, вважає співрозмовник.

"На ринку в Україні так само дуже багато пропозицій. Ціни знижені, і часто авто можна купити дешевше, ніж зазначено в оголошеннях. Тут купувати також краще, бо можна в будь-який момент приїхати, подивитись, перевірити її стан. По ціні буде не сильно відрізнятися від тих, які треба везти з ЄС і розмитнювати", – каже брокер.

Куди звертатися для реєстрації авто в Німеччині і скільки це коштує

Для реєстрації треба звертатися в Zulassungsstelle (Straßenverkehrsamt) – це аналог українського МРЕО, де ставлять на облік, перевіряють наявність техогляду. Обов'язково звертатися по своєму місцю реєстрації.

Фото: У Zulassungsstelle треба надати доказ того, що авто потрапило на митну зону Німеччини легально (Getty Images)

Українцям треба зібрати документи з цього списку:

Ausländische Fahrzeugpapiere (укр.техпаспорт)

gültige Hauptuntersuchung (техогляд/заміри вихлопних газів)

CoC-Bescheinigung (сертифікат відповідності авто)

Zollbescheinigung (довідка з митниці)

EvB. Nummer von der Versicherung – страхування

gültiges Ausweisdokument (AT чи паспорт)

рахунок в німецькому банку, з якого потім знімуть транспортний податок.

З цим у Zulassungsstelle видадуть новий німецький техпаспорт та номери.

До слова, у Zulassungsstelle треба надати доказ того, що авто потрапило на митну зону Німеччини легально. Цей доказ треба отримати у митниці (Zollamt).

Щоб не платити 29% розмитнення, протягом року з моменту реєстрації треба надати заяву про те, що авто є майном переселенця на ПМЖ у Німеччину (Übersiedlungsgut). Тоді звільнять від сплати мита, але продати автомобіль не можна буде протягом1 року. До заяви (Antrag 0350) треба додати копію закордонного паспорта, техпаспорта, німецького пластику, підтвердження реєстрації (Meldebescheinigung). Авто має бути наявне для перевірки VIN коду.

"Також у митниці виникає питання, яким чином ви пересувались Німеччиною на цьому авто. Бо якщо ви подали заяву на посвідку на проживання, а $24 є саме її різновидом, ви автоматично мали заявити митникам ваше авто якомога скоріше. Якщо цього не зробили – це порушення закону називається Die widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen. В ідеальному випадку попросять сплатити транспортний податок (Kfz-Steuer) за період з моменту реєстрації по п24. Але були і випадки, що виписували великі штрафи", – попереджають біженців в асоціації.

Вартість реєстрації залежить від кожного окремого випадку. Страхування можна подивитись на сервісах порівняння послуг, як Verivox чи Check24.

Розрахувати транспортний податок можна на сайті. CoC-сертифікат – від 50 до 200 євро через дилерів. Техогляд при наявності СоС - 70-150 євро, без сертифіката – може бути дуже дорого. Фінальна реєстрація в Zulassungsstelle - 50-70 євро включно з номерами.

Фото: Ринок авто в Європі перенасичений, а європейцям немає сенсу купувати авто на українськиї номерах, вважає брокер (unsplash.com)

Загалом процедура може зайяти 2 тижні. Українські номери заберуть, але техпаспорт залишать власнику.

"В деяких випадках можуть намагатися його пошкодити (відрізати куток), але треба наполягати на тому, що ви збираєтеся повертатися, знімати авто з німецького обліку, і тоді вам потрібен буде дійсний неушкоджений техпаспорт для перетину кордону і подальшого користування авто", – радять волонтери асоціації.

Біженці повторно ввозять авто в Україну для продажу

Деякі українці, виїхавши в Європу на авто з українською реєстрацією, через деякий час везуть їх продавати в Україну, щоб не втрачати кошти. Киянка Світлана Єщенко виїхала на своєму авто в Гамбург в перші дні вторгнення РФ. Далі користувалася ним в країні. Але розуміючи, що дозвіл діятиме не роками, вирішила продати машину.

"Тоді ніхто не думав, чи треба буде реєструвати в Європі машину. Ми з донькою просто взяли пару сумок, сіли в автомобіль і виїхали. Потім вільно їздили на ньому в Німеччині, все без проблем. Через те, що ми поки плануємо залишатися тут, машину вирішили продати. У мене Toyota Yaris 2012 року. Розуміла, що на українській реєстрації вигідно не продам, але хоч спробувала", – розповідає вона РБК-Україна.

Виставила ціну 6 тисяч доларів і почала поширювати оголошення про продаж у профільних Facebook-групах.

"Почали дзвонити перекупники. Сильно занижувати ціну. Я й так купувала в Україні авто за 9 тисяч доларів, продавала за 6, стан – ідеальний Дізналася, наші посередники так працюють і зараз в – купують дешево, і продають в Україні. Подумала, а чому мені б самій так не зробити? Відвезла її в Україну і доволі швидко продала за 8 тисяч. Потім в Німеччині купила іншу, на європейській реєстрації. Насправді багато українців так робили – возили машину продавати в Україну. Але німці дозволяють їздити на українських номерах і далі, тому сильно поспішати я б не радила", – радить Світлана.

Хоча консерсусу щодо термінів користування автомобілями на українській реєстрації в Німеччині поки немає, біженцям радять все ж таки реєструвати авто, щоб уникнути штрафів у майбутньому.

Раніше ми писали, що треба знати про терміни перебування авто на українських номерах у Польщі і які вимоги до українських автомобілістів в цій країні.

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