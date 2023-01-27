Українці зможуть розмитнити авто через "Дію": як це працюватиме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, митний збір за розмитнення авто буде відбуватись за новою системою розрахунку.

Так, тепер в додатку необхідно буде ввестри три характеристики: рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. За цими даними система сама проведе розрахунки по вартості автомобілю.



"Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", - написав він.