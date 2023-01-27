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Українці зможуть розмитнити авто через "Дію": як це працюватиме

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 17:34
Українці зможуть розмитнити авто через "Дію": як це працюватиме Фото: українці зможуть розмитнити авто через Дію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці зможуть розмитнити ввезений в країну автомобіль за допомогою застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, митний збір за розмитнення авто буде відбуватись за новою системою розрахунку.

Так, тепер в додатку необхідно буде ввестри три характеристики: рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. За цими даними система сама проведе розрахунки по вартості автомобілю.

"Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", - написав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, в Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.

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