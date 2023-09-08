Как сегодня растаможить "евробляху" и сколько это стоит

Что такое растаможка

Поскольку заграницей машины обычно стоят на порядок меньше, чем в Украине, большое количество наших соотечественников покупают подержанные автомобили. После этого возникает важный вопрос - как правильно растаможить автомобиль и сколько это будет стоить.

По сути, растаможка транспортного средства - легализация машины, приобретенной за пределами таможенной территории государства, в котором происходит растаможка. Это - отдельный вид таможенного оформления товаров, ввозимых на территорию Украины.

В Украине эта услуга практически всегда была платной.

Самые популярные б/у машины

Сегодня что спрос на б/у легковые авто продолжает расти.

Так, в течение августа 2023 года украинский автопарк пополнили 21 тыс. легковых машин, которые были ввезены из-за рубежа.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Дальше идут:

дизельные машины - 33%

электромобили - 15%

авто с ГБО (газобаллонным оборудованием) - 5%

гибриды - 3

Эксперты отмечают, что лидером регистраций среди ввезенных автомобилей стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей августа вошли также:

Renault Megane

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

Nissan Leaf

Ford Focus

Volkswagen Touran

Nissan Qashqai

Volkswagen Tiguan

Audi A4

Уточняется, что средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 10 лет.

В целом с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы (в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период).

Как ввезти автомобиль в Украину

Растаможить транспортное средство можно с помощью квалифицированного специалиста - таможенного брокера, или же самостоятельно.

Если вы самостоятельно приобретаете автомобиль за границей, внимательно следите за процедурой его оформления (с получением договора купли-продажи и технического паспорта).

Перед выездом на границу убедитесь, что автомобиль прошел необходимый технический осмотр и имеет обязательные страховые полисы (для территории, на которой машина была приобретена, и для нашего государства).

Въезд на таможенную территорию Украины возможен только при условии подачи предварительной таможенной декларации (в ту таможню, на которой вы будете проходить оформление).

Перед этим (или одновременно) необходимо перечислить на счет соответствующей таможни денежный залог в размере полной стоимости растаможивания транспортного средства (если аванс превысит итоговую стоимость оформления транспортного средства, эта разница вам должна быть возвращена).

При пересечении границы нужно доставить автомобиль в зону таможенного контроля. Там можно будет при необходимости доплатить средства на тот же счет таможни (из-за колебаний курса или изменения цены на транспортное средство).

После получения сертификата соответствия требуется:

заполнить дополнительную таможенную декларацию

поставить автомобиль на учет в Украине

Самостоятельно оформить таможенную декларацию можно на портале "Единое окно для международной торговли".

В разделе "Ввоз легкового автомобиля" можно найти всю необходимую информацию о растаможке автомобилей без помощи брокера.

Сколько стоит растаможка

Расчет таможенных платежей, уплачиваемых при таможенном оформлении легковых автомобилей гражданами, зависит от ряда факторов:

типа двигателя

рабочего объема двигателя

срока эксплуатации (новая машина, б/у до 5 лет, б/у более 5 лет)

года изготовления

страны происхождения

наличия (отсутствия) льгот

Точно рассчитать стоимость растаможки можно на сайте Государственной таможенной службы Украины. Для этого был создан специальный "калькулятор".

Существуют ли сейчас льготы на растаможку

Сейчас, в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину, льготное растаможивание существует для автомобилей, которые завозят на территорию нашего государства на нужды военных.

Для этого требуется соответствующее обращение военнослужащих и конкретной части. Тогда машину можно завезти в Украину практически с нулевым растаможиванием.

Кроме того, в феврале этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9058. Он предполагает возвращение "нулевого растаможивания" для участников боевых действий и членов их семей.

В то же время, согласно документу, приобретенное транспортное средство нельзя будет продать в течение трех лет.