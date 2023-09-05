Серпень побив усі рекорди. Стало відомо, які авто українці приганяють з-за кордону найчастіше
Українці продовжують приганяти автомобілі з-за кордону, але в минулому місяці їхня кількість збільшилася на 12% порівняно з липнем 2023. А якщо порівнювати із серпнем 2022, то показник виріс відразу на 27%! Таким чином серпневе "поповнення" стало найбільшим за попередній рік.
Про це повідомляють в УкрАвтопромі.
Які авто приганяють найчастіше
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%. Далі рейтинг такий:
- дизельні - 32%
- електромобілі - 15%
- авто з ГБО - 5%
- гібриди - 3%
Стосовно марок і моделей рейтинг такий:
- Volkswagen Golf - 1 725 одиниць
- Renault Megane - 1 363 одиниць
- Skoda Octavia - 952 одиниць
- Volkswagen Passat - 835 одиниць
- Nissan Leaf - 505 одиниць
- Ford Focus - 426 одиниць
- Nissan Qashqai - 412 одиниць
- Volkswagen Tiguan - 408 одиниць
- Volkswagen Touran - 375 одиниць
- Audi A4 - 365 одиниць
Середній вік вживаних машин, які в серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.
Як ввезти автомобіль під час війни
При в’їзді в Україну на авто на іноземних номерах потрібно письмово задекларувати транспортний засіб та сплатити митні платежі.
Митне оформлення придбаного за кордоном авто проходить за чергою. Для цього власник на митниці надає:
- паспорт
- ідентифікаційний код
- договір купівлі-продажу та техпаспорт
На митниці також повинні скласти акт митного огляду, де фіксують пошкодження авто. Після цього митники ставлять спеціальні позначки на оригіналах документів, для підтвердження право власності на автомобіль, і видають завірену копію акта огляду.
Для реєстрації автомобіля в Україні потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:
- паспорт
- ІПН (індивідуальний податковий номер)
- документ на транспортний засіб
- документ про правомірність придбання ТЗ
- митні документи
- сертифікат відповідності
Транспортний засіб під час реєстрації також повинен бути з власником.
До речі, ви можете заздалегідь порахувати приблизну вартість митних платежів в онлайн-калькуляторі на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".
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