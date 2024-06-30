5 найкращих вправ для швидкого зміцнення всього тіла

У сучасному швидкому світі знайти час для ефективного тренування може бути складно. Однак для того, щоб бути у формі, не завжди потрібні години в тренажерному залі. Насправді короткі та ефективні вправи можуть допомогти вам спалити жир та наростити м’язову масу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Джампінг

Це фантастична вправа для всього тіла, яка прискорює пульс, що робить її чудовим вибором для спалювання жиру на животі та підтримки відмінної форми.

Встаньте, з’єднавши ноги та розвівши руки по боках. Підстрибніть, розставивши ноги та підніміть руки над головою. Поверніться у вихідне положення та знову підстрибніть. Зробіть три підходи по 30 секунд кожен.

Джампінг (фото: eatthis.com)

Берпі

Це високоінтенсивне тренування для всього тіла, яке залучає кілька груп м’язів, у тому числі м’язи сідниць, що робить його ефективним спалюванням жиру.

Присядьте і покладіть руки на підлогу. Відстрибніть ногами назад, приземлившись у положенні планки та виконайте віджимання.

Поверніть ноги в положення присідання та підстрибніть. Зробіть до трьох підходів по 10-15 повторень.

Берпі (фото: eatthis.com)

Альпіністи

Така вправа націлена на серце і ефективно спалює жир на животі, підвищуючи витривалість серцево-судинної системи.

Станьте у планку з прямими руками та підтягніть одне коліно до грудей, а потім поміняйте ноги. Постійно збільшуйте швидкість. Зробіть три підходи по 30 секунд кожен.

Вправа "Альпіністи" (фото: eatthis.com)

Підіймання колін

Динамічна вправа, яка підвищує частоту серцевих скорочень, одночасно залучаючи тіло, що робить її ефективною вправою для спалювання калорій і жиру на животі.

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон. По черзі бігом підіймайте коліна до грудей. Зробіть три підходи по 30 секунд кожен.

Вправа "Вище коліна" (фото: eatthis.com)

Випади

Випади спрямовані на м’язи ніг, одночасно залучаючи тіло для стабільності, що робить їх ефективною вправою для загальної фізичної форми та спалювання жиру.

Встаньте та поставте ноги разом. Зробіть крок вперед однією ногою і опустіть тіло, поки обидва коліна не будуть зігнуті. Після цього поверніться у вихідне положення.

Зробіть три підходи по 12-15 випадів на ногу.

Випади (фото: eatthis.com)