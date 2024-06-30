5 лучших упражнений для быстрого укрепления всего тела
В современном быстром мире найти время для эффективной тренировки может быть сложно. Однако для того, чтобы быть в форме, не всегда нужны часы в тренажерном зале. На самом деле короткие и эффективные упражнения могут помочь сжечь жир и нарастить мышечную массу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Джампинг
Это фантастическое упражнение для всего тела, которое ускоряет пульс, что делает его отличным выбором для сжигания жира на животе и поддержания отличной формы.
Встаньте, соединив ноги и разведя руки по бокам. Подпрыгните, расставив ноги и поднимите руки над головой. Вернитесь в исходное положение и снова подпрыгните. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.
Джампинг (фото: eatthis.com)
Берпи
Это высокоинтенсивная тренировка для всего тела, которая привлекает несколько групп мышц, в том числе ягодичные мышцы, что делает его эффективным сжиганием жира.
Присядьте и положите руки на пол. Отпрыгните ногами назад, приземлившись в положении планки и выполните отжим.
Поверните ноги в положение приседания и подпрыгните. Сделайте до трех подходов по 10-15 повторений.
Берпи (фото: eatthis.com)
Альпинисты
Такое упражнение нацелено на сердце и эффективно сжигает жир на животе, повышая выносливость сердечно-сосудистой системы.
Встаньте в планку с прямыми руками и подтяните колено к груди, а затем поменяйте ноги. Постоянно увеличивайте скорость. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.
Упражнение "Альпинисты" (фото: eatthis.com)
Подъем колен
Динамическое упражнение, повышающее частоту сердечных сокращений, одновременно привлекая тело, что делает его эффективным упражнением для сжигания калорий и жира на животе.
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Поочередно бегом поднимайте колени к груди. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.
Упражнение "Выше колена" (фото: eatthis.com)
Выпады
Выпады направлены на мышцы ног, одновременно привлекая тело для стабильности, что делает их эффективным упражнением для общей физической формы и сжигания жира.
Встаньте и поставьте вместе ноги. Сделайте шаг вперед одной ногой и опустите тело, пока оба колена не будут согнуты. После этого вернитесь в исходное положение.
Сделайте три подхода по 12-15 выпадов на ногу.
Выпады (фото: eatthis.com)
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