5 лучших упражнений для быстрого укрепления всего тела

В современном быстром мире найти время для эффективной тренировки может быть сложно. Однако для того, чтобы быть в форме, не всегда нужны часы в тренажерном зале. На самом деле короткие и эффективные упражнения могут помочь сжечь жир и нарастить мышечную массу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Джампинг

Это фантастическое упражнение для всего тела, которое ускоряет пульс, что делает его отличным выбором для сжигания жира на животе и поддержания отличной формы.

Встаньте, соединив ноги и разведя руки по бокам. Подпрыгните, расставив ноги и поднимите руки над головой. Вернитесь в исходное положение и снова подпрыгните. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.

Джампинг (фото: eatthis.com)

Берпи

Это высокоинтенсивная тренировка для всего тела, которая привлекает несколько групп мышц, в том числе ягодичные мышцы, что делает его эффективным сжиганием жира.

Присядьте и положите руки на пол. Отпрыгните ногами назад, приземлившись в положении планки и выполните отжим.

Поверните ноги в положение приседания и подпрыгните. Сделайте до трех подходов по 10-15 повторений.

Берпи (фото: eatthis.com)

Альпинисты

Такое упражнение нацелено на сердце и эффективно сжигает жир на животе, повышая выносливость сердечно-сосудистой системы.

Встаньте в планку с прямыми руками и подтяните колено к груди, а затем поменяйте ноги. Постоянно увеличивайте скорость. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.

Упражнение "Альпинисты" (фото: eatthis.com)

Подъем колен

Динамическое упражнение, повышающее частоту сердечных сокращений, одновременно привлекая тело, что делает его эффективным упражнением для сжигания калорий и жира на животе.

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Поочередно бегом поднимайте колени к груди. Сделайте три подхода по 30 секунд каждый.

Упражнение "Выше колена" (фото: eatthis.com)

Выпады

Выпады направлены на мышцы ног, одновременно привлекая тело для стабильности, что делает их эффективным упражнением для общей физической формы и сжигания жира.

Встаньте и поставьте вместе ноги. Сделайте шаг вперед одной ногой и опустите тело, пока оба колена не будут согнуты. После этого вернитесь в исходное положение.

Сделайте три подхода по 12-15 выпадов на ногу.

Выпады (фото: eatthis.com)