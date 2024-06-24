Тренер назвав продукти, які потрібно їсти, щоб бути здоровим
Основою міцного здоров'я є спорт, вживання необхідної кількості води і правильно підібраний раціон. Потрібно знати, що їсти, щоб бути здоровим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Що їсти, щоб бути здоровим
За словами експерта, щоб бути здоровим потрібен хороший імунітет і бути активним.
Імунітет на 80% знаходить в кишківнику, тобто залежить від міклофлори. Тому щоб бути здоровим, не потрібно шкодити міклофлорі.
Потрібно мінімалізувати продукти з доданим цукром та споживати достатньо клітковини. Все тому, що цією клітковиною харчуються хороші бактерії.
Норма клітковини для дітей до 20 г на добу, для жінок 25 г, для чоловіків - 35 г.
Щоб порахувати, скільки клітковини ви споживаєте, то можна завантажити калькулятор калорій.
Другий варіант - три рази на добу споживайте мінімум три чаші овочів, зелені, також не забувайте про ягоди - там є клітковина, в меншій мірі фрукти, крупи, які довго варяться і бобові.
Чого уникати
Також, щоб бути здоровому, варто не переїдати, не мати зайвої ваги та ожиріння. Для цього слід робити акцент на продукти, які насичують, тобто білкові - риба, м'ясо, яйця, сир кисломолочний. Варто обирати продукти з не більше 5% жирності.
Далі складні вуглеводи - це крупа, які довго варяться та картопля. Тренер зазначив, що буде корисніше, якщо картопля буде варена та охолоджена.
Варто не забувати про рослинні та тваринні жири, адже вони дають енергію, а також це гормони, які необхідні організму.
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