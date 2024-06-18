Скільки потрібно віджиматися, щоб досягти результатів та отримати підтягнуте тіло

Віджимання допомагають прокачати біцепси, груди та плечі. Їх вплив на здоров'я можна посилити, якщо виконувати вправу певну кількість разів на день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чим корисні віджимання

Віджимання - це основний рух, який може допомогти зміцнити й привести в тонус м’язи верхньої частини тіла, зокрема грудей, плечей і трицепсів. Однак кількість віджимань, які ви повинні зробити, щоб побачити помітні результати, може змінюватися залежно від кількох факторів, включаючи рівень фізичної підготовки та режим тренувань.

Однак, віджимання окрім простого нарощування м’язової сили також можуть допомогти покращити серцево-судинну форму та м’язову витривалість.

Дослідження 2019 року показало, що кількість віджимань, які ви можете робити, пов’язано зі здоров’ям серця. Учасники, які могли виконати більше 40 віджимань, мали значно нижчий ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто міг виконати менш як 10 віджимань.

Ставте реалістичні цілі

Встановлення реалістичних цілей щодо кількості віджимань має вирішальне значення для досягнення прогресу та збереження мотивації.

Оцініть свій поточний рівень фізичної підготовки. Визначте, скільки віджимань ви можете зробити поспіль у правильній формі. Це буде вашою відправною точкою та хорошим способом оцінити ваш прогрес.

Якщо ви зараз можете зробити 10 віджимань, спробуйте робити більше, коли станете сильнішими. Переконайтеся, що ваш план тренувань включає достатній відпочинок і повноцінне харчування, щоб досягти найкращих результатів і уникнути травм.

Ідеальна кількість віджимань

Якщо ви працюєте над своїм першим віджиманням, вам доведеться значно покращити силу верхньої частини тіла. Цього можна досягти шляхом масштабування інтенсивності вправи, використовуючи висоту поверхні для ваших рук вище підлоги.

Можливо, доведеться збільшити або зменшити масштаб вправи для відповідного стимулу. Наприклад, якщо ви можете зробити п’ять віджимань, то згодом зможете зробити 50 повторень.

У чоловіків, які виконували 40 і більше віджимань поспіль, ризик серцево-судинних захворювань нижчий на 96%, ніж у тих, хто був здатний на 10 і менше віджимань.

Здатність віджатися від підлоги 20-30 разів - теж непогано. Ризик виникнення проблем з серцем у цьому випадку знижується на 75% у порівнянні з контрольною групою, що виконує менше ніж 10 таких вправ поспіль.

Звертайте увагу на ознаки перетренованості або втоми. Адекватний відпочинок і відновлення життєво важливі для росту м’язів і запобігання травмам.

Щоб отримати максимальний результат від віджимань, подумайте про те, щоб попрацювати з фітнес-професіоналом.