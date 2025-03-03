10 найгірших образів зірок на церемонії "Оскар-2025"

Вупі Голдберг

Після кількох років відсутності на церемонії вручення премії "Оскар" Вупі Голдберг повернулася на червону доріжку у 2025 році як ведуча заходу. Акторка, яка востаннє була присутня на 88-й церемонії у 2016 році, обрала для цієї події сукню від Крістіана Сіріано. Вупі Голдберг (фото: Getty Images)

Вбрання мало ефект "рідкого металу" з відкритими плечима. Однак, цей образ викликав змішані відгуки. Блискуча тканина та об'ємний силует сукні не підкреслювали фігуру акторки.

Бретман Рок

Зірка YouTube Бреман Рок привернув увагу своїм золотистим костюмом, який нагадував статуетку премії. Однак далеко не всім сподобався цей образ... Бретман Рок (фото: Getty Images)

Стейсі Мартін

На 97-й церемонії вручення нагород Стейсі Мартін з'явилася у виготовленій на замовлення сукні від Louis Vuitton. Її образ викликав жваве обговорення в мережі: користувачі жартують, що сукня нагадує дитячий басейн через свою об'ємну спідницю. Cтейсі Мартін (фото: Getty Images)

Лора Блаунт

Лора Блаунт, яка була представлена у номінації "Найкращий грим та зачіска" до фільму "Wicked: Чародійка", прийшла на церемонію в екстравагантній сукні від Chanel, яку багато глядачів назвали провальною. Лора Блаунт (фото: Getty Images)

Ель Феннінг

Ель Феннінг обрала білу мереживну сукню від Сари Бертон для Givenchy, доповнену чорним бантом. Цей наряд підкреслював її елегантність, але водночас викликав неоднозначні відгуки серед глядачів та критиків, адже цей образ багатьом нагадав весільну сукню. Ель Феннінг (фото: Getty Images)

Рейчел Сеннотт

Сеннотт обрала замовну безбретельну сукню Balenciaga яскраво-рожевого кольору в диско-стилі, доповнивши її простою зачіскою та макіяжем, щоб акцент був на сміливому образі сукні. Втім, глядачі цей образ не оцінили... Рейчел Сеннотт (фото: Getty Images)

Зої Салдана

Зої Салдана, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес", з'явилася на червоній доріжці церемонії у сукні від Saint Laurent, створеній Ентоні Ваккарелло. Цей образ відзначався ліфом, прикрашеним стразами, та об'ємною багаторівневою спідницею з бордового атласу. Зої Салдана (фото: Getty Images)

Акторка доповнила вбрання прозорими шовковими рукавичками, босоніжками La Scandale на платформі з атласного крепу та діамантовим намистом Cartier Panthère Versatiles High Jewelry.

Однак, цей вибір викликав змішані відгуки. Деякі критики вважають, що надмірна пишність спідниці та блиск стразів створювали перевантажений вигляд, відволікаючи від природної краси акторки.

Ізабелла Росселліні

Під час церемонії "Оскар-2025" Ізабелла Росселліні віддала данину поваги покійному режисеру Девіду Лінчу, з'явившись на червоній доріжці в синій оксамитовій сукні Dolce & Gabbana. Цей вибір був натхненний її роллю у фільмі "Блакитний оксамит" 1986 року. Однак, глядачі, які не були обізнані про цей контекст, розкритикували її образ. Ізабелла Росселліні(фото: Getty Images)

Пенелопа Круз

50-річна акторка Пенелопа Крус, яка вручила трофей режисеру Волтеру Саллесу за фільм "Я все ще тут", для цієї події обрала виготовлену на замовлення білу шовкову шифонову сукню від Chanel, натхненну колекцією весна-літо 1992 року.

Сукня була повністю драпірована та прикрашена коштовними ґудзиками, а на її виготовлення пішло 254 години.

Однак деякі видання віднесли сукню знаменитості до списку найгірших образів церемонії "Оскар-2025". Пенелопа Круз (фото: Getty Images)

Сторм Рід

Зірка серіалу "Ейфорія" з'явилася на червоній доріжці церемонії "Оскар" у короткій сукні від Alexandre Vauthier зі спідницею-бульбашкою та поясом на талії. Образ доповнювала велика накидка того ж відтінку з довгим шлейфом. Сторм Рід (фото: Getty Images)

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