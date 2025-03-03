10 худших образов звезд на церемонии "Оскар-2025"

Вупи Голдберг

После нескольких лет отсутствия на церемонии вручения премии "Оскар" Вупи Голдберг вернулась на красную дорожку в 2025 году в качестве ведущей мероприятия. Актриса, которая в последний раз присутствовала на 88-й церемонии в 2016 году, выбрала для этого события платье от Кристиана Сириано. Вупи Голдберг (фото: Getty Images)

Наряд имел эффект "жидкого металла" с открытыми плечами. Однако, этот образ вызвал смешанные отзывы. Блестящая ткань и объемный силуэт платья не подчеркивали фигуру актрисы.

Бретман Рок

Звезда YouTube Бреман Рок привлек внимание своим золотистым костюмом, который напоминал статуэтку премии. Однако далеко не всем понравился этот образ... Бретман Рок (фото: Getty Images)

Стейси Мартин

На 97-й церемонии вручения наград Стейси Мартин появилась в изготовленном на заказ платье от Louis Vuitton. Ее образ вызвал оживленное обсуждение в сети: пользователи шутят, что платье напоминает детский бассейн из-за своей объемной юбки. СтейсиМартин (фото: Getty Images)

Лора Блаунт

Лора Блаунт, которая была представлена в номинации "Лучший грим и прическа" к фильму "Wicked: Чародейка", пришла на церемонию в экстравагантном платье от Chanel, которое многие зрители назвали провальным. Лора Блаунт (фото: Getty Images)

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг выбрала белое кружевное платье от Сары Бертон для Givenchy, дополненное черным бантом. Этот наряд подчеркивал ее элегантность, но в то же время вызвал неоднозначные отзывы среди зрителей и критиков, ведь этот образ многим напомнил свадебное платье. Эль Фэннинг (фото: Getty Images)

Рэйчел Сэннотт

Сеннотт выбрала заказное безбретельное платье Balenciaga ярко-розового цвета в диско-стиле, дополнив его простой прической и макияжем, чтобы акцент был на смелом образе платья. Впрочем, зрители этот образ не оценили... Рэйчел Сеннотт (фото: Getty Images)

Зои Салдана

Зои Салдана, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес", появилась на красной дорожке церемонии в платье от Saint Laurent, созданном Энтони Ваккарелло. Этот образ отличался лифом, украшенным стразами, и объемной многоуровневой юбкой из бордового атласа. Зои Салдана (фото: Getty Images)

Актриса дополнила наряд прозрачными шелковыми перчатками, босоножками La Scandale на платформе из атласного крепа и бриллиантовым ожерельем Cartier Panthère Versatiles High Jewelry.

Однако, этот выбор вызвал смешанные отзывы. Некоторые критики считают, что чрезмерная пышность юбки и блеск стразов создавали перегруженный вид, отвлекая от естественной красоты актрисы.

Изабелла Росселлини

Во время церемонии "Оскар-2025" Изабелла Росселлини отдала дань уважения покойному режиссеру Дэвиду Линчу, появившись на красной дорожке в синем бархатном платье Dolce & Gabbana. Этот выбор был вдохновлен ее ролью в фильме "Голубой бархат" 1986 года. Однако, зрители, которые не были осведомлены об этом контексте, раскритиковали ее образ. Изабелла Росселлини(фото: Getty Images)

Пенелопа Круз

50-летняя актриса Пенелопа Крус, которая вручила трофей режиссеру Уолтеру Саллесу за фильм "Я все еще здесь", для этого события выбрала изготовленное на заказ белое шелковое шифоновое платье от Chanel, вдохновленное коллекцией весна-лето 1992 года.

Платье было полностью драпировано и украшено драгоценными пуговицами, а на его изготовление ушло 254 часа.

Однако некоторые издания отнесли платье знаменитости в список худших образов церемонии "Оскар-2025". Пенелопа Круз (фото: Getty Images)

Сторм Рид

Звезда сериала "Эйфория" появилась на красной дорожке церемонии "Оскар" в коротком платье от Alexandre Vauthier с юбкой-пузырьком и поясом на талии. Образ дополняла большая накидка того же оттенка с длинным шлейфом. Сторм Рид (фото: Getty Images)

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