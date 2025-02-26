10 фатальних помилок чоловіків на першому побаченні: як не злякати жінку

Перше побачення - це шанс справити гарне враження, але також і момент, коли можна все зіпсувати. Іноді чоловіки роблять це ненавмисно: через хвилювання, бажання сподобатися чи просто невміння читати атмосферу.
Як чоловікові не стати пунктом у списку "найжахливіші побачення", розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Можна потрапити в затор, забути ключі чи не встигнути на транспорт - всяке буває. Але якщо знаєш, що запізнишся - напиши. Очікування в невідомості вбиває романтичний настрій.
Коуч нагадує, що жінці важливо відчути, що її теж чують. Якщо чоловік годинами розповідає про свої досягнення, хобі, роботу, а потім не може згадати, як звати її кота - це провал.
"Замовити найдорожче шампанське, зробити несподіваний подарунок або запропонувати відвезти її на уїк-енд у Париж - усе це може виглядати не як щедрість, а як спроба "купити" прихильність", - пояснює експерт.
"Усі жінки однакові", "Моя колишня не цінувала мене", "Я ще не відійшов від минулих стосунків" - ці фрази говорять про те, що чоловік ще не закрив минуле. І навряд чи хтось захоче бути його "емоційною реабілітацією".
"А ти плануєш дітей?", "Яка в тебе зарплата?", "Ти вмієш готувати?" - надто серйозні питання на першій зустрічі можуть налякати. Побачення - це не співбесіда.
Якщо чоловік постійно поправляє жінку, сперечається через дрібниці чи намагається довести, що знає все краще - це швидкий спосіб відштовхнути її.
Розповіді про дорогий годинник, авто чи бізнес можуть створити враження, що чоловік компенсує невпевненість статусом.
"А ще це може дати відчуття, що його цікавлять лише ті, хто захоплюється його гаманцем", - додає коуч.
Якщо жінка відхиляється, уникає дотиків, виглядає напруженою - значить, їй некомфортно.
"А деякі чоловіки чомусь продовжують нахилятися ближче, торкатися чи навіть наполягати на продовженні вечора. Це точно не додає балів", - попереджає експерт.
Погляд у телефон замість розмови, грубість до офіціантів, невміння слухати - все це сигналізує про відсутність виховання. І будь-яка жінка це помітить.
Намагатися одразу взяти за руку, притиснути ближче чи натякати на продовження вечора - дуже ризикована стратегія. Якщо є взаємний інтерес, все станеться природно. А якщо ні - форсування лише відштовхне.
"Перше побачення - це не шоу "сподобайся за будь-яку ціну". Головне - бути щирим, відкритим і поважати межі іншої людини. Якщо є взаємна зацікавленість, усе відбудеться легко і природно", - резюмує Віталій Курсік.
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