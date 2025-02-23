10 фраз від жінки, після яких чоловікові варто негайно йти
Деякі фрази у розмові можуть стати чітким сигналом, що з цією людиною не варто мати справу. А що можна почути від жінки під час перших побачень такого, що одразу підказує - "треба бігти".
Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік назвав для РБК-Україна (проєкт Styler) фрази жінки, після яких чоловікові варто негайно йти.
"Мій колишній був кращим!"
Якщо вас уже порівнюють і не на вашу користь, далі буде тільки гірше. Бо одразу напрошується питання: "якщо він був кращий, то що ти зараз тут робиш?"
"Справжній чоловік має…"
Або "повинен". І далі список вимог, де ви не людина, а набір функцій.
"Ти маєш здогадатися сам"
Маніпуляція на винуватості: вгадуй її думки, бо інакше винен. Здібностями телепатії люди все ще не володіють.
"Без тебе я нічого не зможу"
Спочатку це мило, а потім ви опиняєтесь в ролі безкінечного рятувальника. І дуже цікаво - а як вона справлялася до вашої появи?
"Ти ж чоловік, терпи"
От чому? Це чіткий прояв, коли ваше самопочуття знецінюється просто через вашу стать.
"Я сказала - значить так буде"
Якщо немає місця для ваших бажань, то навіщо вам ці стосунки?
"Чоловік має забезпечувати, жінка - надихати"
Насправді це означає: працюй, а я подумаю, чи натхненна я тобою.
"Ну що ти за мужик?"
Маніпуляція на чоловічій самооцінці - улюблений прийом токсичних партнерок.
"Дай гроші, а потім поговоримо"
Якщо вас "купують" на увагу, то це вже не стосунки, а бізнес.
"Мені всі заздрять, що ти в мене є"
Тобто ви - аксесуар для статусу, а не людина. І можливо ця жінка з вами тільки для того, щоб заздрили?
"Якщо чуєте подібні фрази - це вже червоні прапори. Чекати змін немає сенсу. Тому варто замислитися - а чи з тою людиною ви хочете побудувати стосунки?" - резюмує Віталій Курсік.
Раніше ми писали про те, як зберегти стосунки в умовах повної невизначеності навколо.
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