10 фраз від жінки, після яких чоловікові варто негайно йти

Деякі фрази у розмові можуть стати чітким сигналом, що з цією людиною не варто мати справу. А що можна почути від жінки під час перших побачень такого, що одразу підказує - "треба бігти".

Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік назвав для РБК-Україна (проєкт Styler) фрази жінки, після яких чоловікові варто негайно йти.

"Мій колишній був кращим!"

Якщо вас уже порівнюють і не на вашу користь, далі буде тільки гірше. Бо одразу напрошується питання: "якщо він був кращий, то що ти зараз тут робиш?"

"Справжній чоловік має…"

Або "повинен". І далі список вимог, де ви не людина, а набір функцій.

"Ти маєш здогадатися сам"

Маніпуляція на винуватості: вгадуй її думки, бо інакше винен. Здібностями телепатії люди все ще не володіють.

"Без тебе я нічого не зможу"

Спочатку це мило, а потім ви опиняєтесь в ролі безкінечного рятувальника. І дуже цікаво - а як вона справлялася до вашої появи?

"Ти ж чоловік, терпи"

От чому? Це чіткий прояв, коли ваше самопочуття знецінюється просто через вашу стать.

"Я сказала - значить так буде"

Якщо немає місця для ваших бажань, то навіщо вам ці стосунки?

"Чоловік має забезпечувати, жінка - надихати"

Насправді це означає: працюй, а я подумаю, чи натхненна я тобою.

"Ну що ти за мужик?"

Маніпуляція на чоловічій самооцінці - улюблений прийом токсичних партнерок.

"Дай гроші, а потім поговоримо"

Якщо вас "купують" на увагу, то це вже не стосунки, а бізнес.

"Мені всі заздрять, що ти в мене є"

Тобто ви - аксесуар для статусу, а не людина. І можливо ця жінка з вами тільки для того, щоб заздрили?

"Якщо чуєте подібні фрази - це вже червоні прапори. Чекати змін немає сенсу. Тому варто замислитися - а чи з тою людиною ви хочете побудувати стосунки?" - резюмує Віталій Курсік.