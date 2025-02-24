10 речей, які не варто робити жінці на перших побаченнях

Перше побачення - це трохи як тест-драйв: обидва партнери придивляються одне до одного, оцінюють, наскільки комфортно разом. І хоча всі ми хочемо справити гарне враження, іноді можна випадково перегнути палицю.

Яких десять речей жінкам краще уникати на початкових етапах знайомства, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Грати чужу роль

Прикидатися "тією самою ідеальною жінкою" - стратегія, яка працює лише на короткій дистанції. Рано чи пізно все одно проявиться справжній характер, тож краще бути собою одразу.

Говорити тільки про себе

Звісно, важливо розповісти про себе, але якщо вся зустріч перетворюється на монолог - партнеру може стати нудно. Ідеальна формула - діалог, де обидва мають слово.

Занадто швидко ділитися особистими проблемами

"А знаєш, у мене такий жахливий колишній…", "У мене кредит на десять років…" - це не найкращий старт для романтичного вечора. Глибокі теми краще залишити для більш довірливих розмов", - радить коуч.

Принижувати себе

Фрази на кшталт "Ой, та кому я потрібна?" або "Та я взагалі нецікава" можуть викликати співчуття, але навряд чи зачарують. Упевненість у собі - куди більш приваблива.

Перетворювати побачення на допит

"А скільки ти заробляєш?", "Ти точно хочеш дітей?", "А скільки в тебе було жінок?" - занадто особисті або надто серйозні питання можуть поставити людину в незручне становище", - наголошує фахівець.

Намагатися справити враження розкішним виглядом

Гарно виглядати - це чудово, але якщо вбрання незручне або образ виглядає надто неорганічно, це може створити відчуття штучності. Важливо залишатися природною.

Постійно сидіти в телефоні

Якщо замість живого контакту жінка постійно перевіряє повідомлення або гортає соцмережі - це сигнал, що побачення її не цікавить. І чоловік може зробити відповідні висновки.

Говорити про шлюб і дітей вже на першому побаченні

"Якщо партнер сам заводить таку тему - окей. Але якщо жінка з перших хвилин дає зрозуміти, що шукає чоловіка "виключно для сім’ї", це може злякати", - каже експерт.

Прикидатися "не такою, як всі"

Фрази на кшталт "Я не така, як інші жінки" часто звучать як спроба знецінити всіх інших. А це не додає плюсів у спілкуванні.

Змушувати себе до чогось, якщо незручно

Якщо чоловік не подобається, розмова не клеїться або поведінка партнера насторожує - не потрібно "дотерпіти" побачення до кінця з ввічливості. Свої межі важливіші за будь-які соціальні правила.

"Перше побачення - це не іспит, і не битва за увагу. Це просто можливість познайомитися і зрозуміти, чи хочеться зустрітися ще раз. Тож головне - залишатися собою і слухати власні відчуття", - резюмує Віталій Курсік.