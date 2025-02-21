Чому чоловіки ведуть довгі переписки на сайтах знайомств, а при розмовах про зустріч - зникають?

Сидите, листуєтесь із начебто адекватним чоловіком: у нього цікаві відповіді, почуття гумору, спільні теми знаходяться легко. Але варто лише натякнути на зустріч - і він випаровується. Або погоджується, домовляється - і зникає. Знайома ситуація?

Чому чоловіки багато спілкуються на сайтах знайомств, але від зустрічі вживу тікають, пояснив для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Він просто розважається

Для деяких чоловіків сайти знайомств - це не спосіб знайти стосунки, а просто цікава гра. Переписка дає відчуття уваги, легкий флірт, підживлює самооцінку, але виходити в реальність вони не планують.

Він боїться, що в житті все буде не так ідеально

У листуванні можна здаватися будь-ким: дотепним, харизматичним, впевненим у собі. Але в реальності страх невідповідності очікуванням може паралізувати.

"Він може переживати, що не буде таким цікавим, або що йому не сподобається жінка вживу", - каже коуч.

Він не хоче серйозних стосунків

Деякі чоловіки не проти поспілкуватися, навіть трохи пофліртувати, але їх лякає будь-який натяк на реальне зближення.

"Вони можуть навіть самі пропонувати зустрітися "колись", але коли справа доходить до конкретики - у них завжди з’являються відмазки", - пояснює експерт.

Він паралельно переписується з багатьма жінками

Є такі персонажі, які просто колекціонують знайомства. Їм подобається сам процес, а не результат. Вони ведуть одночасно десять листувань, і як тільки жінка пропонує щось реальне - інтерес втрачається.

Він не впевнений у собі

Він може щиро хотіти зустрітися, але сором’язливість або комплекси його зупиняють. Йому легше підтримувати ілюзію спілкування, ніж наважитися на реальний крок.

У нього вже є стосунки

Так, інколи чоловіки на сайтах знайомств просто "відволікаються" від своєї сім’ї чи дівчини. Вони не шукають реальних побачень, їм достатньо віртуальної уваги.

Що з цим робити?

Якщо вам важливе саме живе спілкування, а не безкінечні листування, варто одразу про це говорити.

Наприклад, запитати після кількох повідомлень: "Ми спілкуємось заради зустрічі чи просто так?" Це відразу відсіє тих, хто не налаштований серйозно.

"Якщо чоловік тижнями тягне переписку, але не пропонує зустріч, варто чесно запитати себе: а воно вам треба? Бо, як показує практика, той, хто дійсно хоче побачитися, не буде тягнути", - резюмує Віталій Курсік.