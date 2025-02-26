10 роковых ошибок мужчин на первом свидании: как не спугнуть женщину

Первое свидание - это шанс произвести хорошее впечатление, но также и момент, когда можно все испортить. Иногда мужчины делают это непреднамеренно: из-за волнения, желания понравиться или просто неумения читать атмосферу.
Как мужчине не стать пунктом в списке "самые ужасные свидания", рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Можно попасть в пробку, забыть ключи или не успеть на транспорт - всякое бывает. Но если знаешь, что опоздаешь - напиши. Ожидание в неизвестности убивает романтическое настроение.
Коуч напоминает, что женщине важно почувствовать, что ее тоже слышат. Если мужчина часами рассказывает о своих достижениях, хобби, работе, а потом не может вспомнить, как зовут ее кота - это провал.
"Заказать самое дорогое шампанское, сделать неожиданный подарок или предложить отвезти ее на уик-энд в Париж - все это может выглядеть не как щедрость, а как попытка "купить" благосклонность", - объясняет эксперт.
"Все женщины одинаковые", "Моя бывшая не ценила меня", "Я еще не отошел от прошлых отношений" - эти фразы говорят о том, что мужчина еще не закрыл прошлое. И вряд ли кто-то захочет быть его "эмоциональной реабилитацией".
"А ты планируешь детей?", "Какая у тебя зарплата?", "Ты умеешь готовить?" - слишком серьезные вопросы на первой встрече могут напугать. Свидание - это не собеседование.
Если мужчина постоянно поправляет женщину, спорит по пустякам или пытается доказать, что знает все лучше - это быстрый способ оттолкнуть ее.
Рассказы о дорогих часах, авто или бизнесе могут создать впечатление, что мужчина компенсирует неуверенность статусом.
"А еще это может дать ощущение, что его интересуют только те, кто восхищается его кошельком", - добавляет коуч.
Если женщина отклоняется, избегает прикосновений, выглядит напряженной - значит, ей некомфортно.
"А некоторые мужчины почему-то продолжают наклоняться ближе, прикасаться или даже настаивать на продолжении вечера. Это точно не добавляет баллов", - предупреждает эксперт.
Взгляд в телефон вместо разговора, грубость к официантам, неумение слушать - все это сигнализирует об отсутствии воспитания. И любая женщина это заметит.
Пытаться сразу взять за руку, прижать ближе или намекать на продолжение вечера - очень рискованная стратегия. Если есть взаимный интерес, все произойдет естественно. А если нет - форсирование только оттолкнет.
"Первое свидание - это не шоу "понравится любой ценой". Главное - быть искренним, открытым и уважать границы другого человека. Если есть взаимная заинтересованность, все пройдет легко и естественно", - резюмирует Виталий Курсик.
Вас может заинтересовать:
Ранее мы рассказывали о том, как сохранить отношения в условиях полной неопределенности вокруг.