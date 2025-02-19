Як зберегти стосунки в умовах повної невизначеності навколо? Практичні поради

Щоденні виклики, стреси та напружена ситуація створюють нестабільність у всіх аспектах нашого життя. І в першу чергу, є ризик, що це відіб'ється на стосунках з близькою людиною, бо ми можемо не стримати гнів, страх, емоції та розпач.

Як не допустити сварок у важкі періоди життя та зберегти стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Говоріть про свої почуття

Невизначеність породжує страх, а страх - напругу у стосунках. Тому важливо не замовчувати свої емоції, а ділитися ними.

"Навіть якщо це просто: "Мені страшно", "Я втомився", "Я боюся втратити нас". Щирість зближує", - підкреслює експерт.

Не воюйте один з одним

Стрес провокує конфлікти. Але якщо навколо і так "горить", важливо, щоб удома був тил, а не ще один фронт.

"Перед тим як щось сказати зопалу, варто запитати себе: "Це допоможе нам чи тільки посилить напругу?" - радить коуч.

Підтримуйте одне одного в дрібницях

Чашка чаю без нагадувань. Обійми, коли вони потрібні. Слова "Я поруч" і "Ми впораємось". Маленькі знаки уваги зараз значать більше, ніж будь-коли.

Знайдіть свої "острівці стабільності"

Це може бути традиція дивитися разом фільм щоп’ятниці, гуляти вечорами або просто пити каву вранці без телефонів. У нестабільному світі такі ритуали допомагають триматися.

Дозволяйте одне одному перезавантажуватися

Іноді найкраще, що можна зробити для стосунків - дати партнеру час побути наодинці.

"Не тиснути, не вимагати "негайно поговорити". Деколи потрібно просто видихнути", - наголошує фахівець.

Плануйте майбутнє, навіть якщо воно здається примарним

Не обов’язково будувати далекі плани, але хоча б уявляти, що ви робитимете через місяць, рік, після перемоги. Це дає відчуття, що у вас є спільне "завтра".

"Справжня близькість проявляється не тоді, коли все легко, а коли складно. І якщо вам вдається бути поруч, навіть коли світ хиткий - значить, ваші стосунки справді міцні", - резюмує Віталій Курсік.