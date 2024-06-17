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“Як з картини Ренесансу”: зірка серіалу “Бріджертони” стала новим обличчям бренду Кардашʼян

Понеділок 17 червня 2024 21:45
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“Як з картини Ренесансу”: зірка серіалу “Бріджертони” стала новим обличчям бренду Кардашʼян Нікола Кохлан кадр зі серіалу "Бріджертони" (Скриншот)
Автор: Styler

Бренд Кім Кардашʼян продовжує дивувати користувачів новими колабораціями. Не так давно обличчям кампейну "SKIMS" була Лана Дель Рей, а сьогодні на сторінці компанії зʼявилося фото з Ніколою Кохлан - однією з головних акторок популярного серіалу "Бріджертони".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про неочікувану колаборацію.

Фотограф Єлизавета Породіна втілила ідею у вигляді композицій різноманітних квітів з яких романтично виринає популярна акторка. Нікола одягнена у пастельні, ніжні кольори колекції.

“Як з картини Ренесансу”: зірка серіалу “Бріджертони” стала новим обличчям бренду Кардашʼян

Нікола Кохлан (фото: instagram.com/skims)

У відео кампейну зірка проговорює лозунг: "Всі носять SKIMS".

Реакція мережі

Користувачі пишуть захоплені коментарі під дописом. Ось деякі з них:

  • "Вау! Наче картина Ренесансу"
  • "Вибачте що?! Справжня богиня"
  • "Принцеса янгол"
  • "Боже мій! Ви неймовірно гарна, ви - як ціль для мене!"
  • "Немає слів".

Що відомо про Кохлан та як вона відреагувала на колаборацію

Нікола Кохлан - 37-річна акторка родом з Ірландії. Вона відома своїми ролями у ситкомі "Дівчата Деррі" за роллю Клер Девлін, а також у серіалі "Бріджертони" від Netflix.

Раніше у своїх соціальних мережах Кім розповідала, що їй подобаються "Бріджертони". Нікола ділилась у інтервʼю виданню Bustle, що одного разу вона отримала повідомлення від Кардашʼян у дірект. Акторка поділилася: "Я подумала: "Що відбувається?". Так дивно! Ми говорили про "Бріджертонів".

Раніше ми писали про серіали в стилі "Бріджертонів", які варто подивитись.

Також ми ділилися, що Даша Квіткова представила ніжну колекцію, яка нагадує стиль "Бріджертонів".

Під час створення матеріалу було використано джерела: допис бренду SKIMS в Instagram, інтервʼю Кохлан виданню Bustle та матеріали про Ніколу Кохлан з Вікіпедії.

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