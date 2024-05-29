ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Українська версія Бріджертонів": Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу

Середа 29 травня 2024 15:10
UA EN RU
"Українська версія Бріджертонів": Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Відома блогерка Даша Квіткова дебютувала з колекцією одягу, який просто створений для того, щоб транслювати жіночність та витонченість.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Даші.

Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу

Квіткова разом з мережею магазинів одягу та взуття INTERTOP об’єдналися і випустили спільну колекцію ніжного жіночого одягу. Ця колекція має відповідну назву "Квітни". Звісно, це має певне відношення до прізвища блогерки, але все ж таки, ту більше про жінок, про те, що ми всі можемо квітнути у будь-яку пору року.

Основна ідея колекції - це показати ніжність та легкість через призму справжньої жіночої дружби. Фотосесія для кампейну побудована на ідеї зустрічі подруг.

Даша зібрала своїх найкращих подруг, з якими вона товаришує вже багато років, щоби приміряти одяг який вже доступний в магазинах. І до речі, це перший випадок, коли Квіткова показує своїх реальних подруг.

"Жіноча дружба існує, перевірено на власному досвіді. І я хочу, щоб наша з часом тільки квітла, як і ми самі на цих світлинах", - каже Квіткова.

&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу&quot;Українська версія Бріджертонів&quot;: Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу

Даша Квіткова представила свою колекцію одягу (фото: instagram.com/kvittkova)

До лінійки увійшли романтичні сукні, стильні кроп-топи, елегантні сорочки, вишукані спідниці.

Головною річчю цієї колекції стала проста футболка з написом "Квітни" - вона ж стала фаворитом ще до офіційного запуску. Усі речі виготовлені в Україні та мають маркування "Зроблено в Україні".

"Колекцію "Квітни" я створила для себе, своїх подруг та усіх дівчат, які люблять одяг, що поєднує в собі ніжність та свободу. Для мене було важливим зробити так, щоб усі речі метчилися як між собою, так і з будь-якими іншими речами, які вже є в гардеробі у кожної з нас. Цей одяг можна одягати як на побачення, так і на ділові зустрічі чи посиденьки з друзями. Це той одяг, який я сама з задоволенням ношу", - прокоментувала Даша.

Раніше ми розповідали, що Даша Квіткова зачарувала ніжним образом з відкритим декольте.

Також читайте, як Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Квіткова Модні тренди Гардероб
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України