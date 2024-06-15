Топ-3 серіали в стилі "Бріджертонів", які варто подивитися на вихідні

Довгоочікуваний третій сезон популярного серіалу Netflix "Бріджертони" нарешті стартував і обіцяє бути ще більш захопливим, ніж попередні.

В очікуванні нових епізодів, які вийдуть 23 червня, РБК-Україна (проект Styler) пропонує урізноманітнити вихідні переглядом не менш захопливих серіалів про аристократів.

Абатство Даунтон (2010)

Серйозно, якщо ви ще не подивилися "Абатство Даунтон", то настав час це виправити!

Дія серіалу відбувається в Абатстві Даунтон, розташованому в Йоркширі, в якому живе родина аристократів Кроулі та їхня прислуга в так звану пост-едвардську епоху (після правління короля Едварда VII, тобто після 1910 року), події якої неабияк впливають на життя усіх верств населення та загалом на британську ієрархію.

У серіалі знайшли відображення такі події, як катастрофа Титаніка, початок Першої світової війни, епідемія іспанки, ірландська визвольна війна тощо.

Позолочене століття (2022)

Дія відбувається у 1882-му. Після смерті батька-генерала юна леді Меріен Брук переїжджає з Пенсільванії до Нью-Йорка до своїх тітоньок.

Там вона знайомиться із залізничним магнатом Джорджем Расселом і його дружиною Бертою, які планують запровадити нові порядки у вищому суспільстві.

Буканьерки (2023)

1870-ті. П'ять молодих подруг у пошуках заможного нареченого вирушають до вікторіанської Англії. Там американкам доведеться зіткнутися з несподіваними ситуаціями, кинувши виклик консервативним поглядам британської еліти.