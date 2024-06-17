"Как с картины Ренессанса": звезда сериала "Бриджертоны" стала новым лицом бренда Кардашьян
Бренд Ким Кардашьян продолжает удивлять пользователей новыми коллаборациями. Не так давно лицом кампейна SKIMS была Лана Дель Рей, а сегодня на странице компании появилось фото с Николой Кохлан - одной из главных актрис популярного сериала "Бриджертоны".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о неожиданной коллаборации.
Фотограф Елизавета Породина воплотила идею в виде композиций разных цветов, из которых романтично выныривает популярная актриса. Никола одета в пастельные, нежные цвета коллекции.
Никола Кохлан (фото: instagram.com/skims)
В видео кампейна звезда проговаривает лозунг: "Все носят SKIMS".
Реакция сети
Пользователи пишут восторженные комментарии. Вот некоторые из них:
- "Вау! Как картина Ренессанса"
- "Простите что?! Настоящая богиня"
- "Принцесса ангел"
- "Боже мой! Вы невероятно красива, вы - как цель для меня!"
- "Нет слов".
Что известно о Кохлан и как она отреагировала на коллаборацию
Никола Кохлан - 37-летняя актриса родом из Ирландии. Она известна своими ролями в ситкоме "Девушки Дерри" по роли Клер Девлин, а также в сериале "Бриджертоны" от Netflix.
Ранее в своих социальных сетях Ким рассказывала, что ей нравятся "Бриджертоны". Никола делилась в интервью изданию Bustle, что однажды она получила сообщение от Кардашьян в директ. Актриса поделилась: "Я подумала: "Что происходит?". Так удивительно! Мы говорили о "Бриджертонах".
Раньше мы писали о сериалах в стиле "Бриджертонов", которые стоит посмотреть.
Также мы делились, что Даша Квиткова представила нежную коллекцию, напоминающую стиль "Бриджертонов".
При создании материала были использованы источники: пост бренда SKIMS в Instagram, интервью Кохлан изданию Bustle и материалы о Николе Кохлан из Википедии.