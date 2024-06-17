"Как с картины Ренессанса": звезда сериала "Бриджертоны" стала новым лицом бренда Кардашьян

Бренд Ким Кардашьян продолжает удивлять пользователей новыми коллаборациями. Не так давно лицом кампейна SKIMS была Лана Дель Рей, а сегодня на странице компании появилось фото с Николой Кохлан - одной из главных актрис популярного сериала "Бриджертоны".

Фотограф Елизавета Породина воплотила идею в виде композиций разных цветов, из которых романтично выныривает популярная актриса. Никола одета в пастельные, нежные цвета коллекции.

Никола Кохлан (фото: instagram.com/skims)

В видео кампейна звезда проговаривает лозунг: "Все носят SKIMS".

Реакция сети

Пользователи пишут восторженные комментарии. Вот некоторые из них:

"Вау! Как картина Ренессанса"

"Простите что?! Настоящая богиня"

"Принцесса ангел"

"Боже мой! Вы невероятно красива, вы - как цель для меня!"

"Нет слов".

Что известно о Кохлан и как она отреагировала на коллаборацию

Никола Кохлан - 37-летняя актриса родом из Ирландии. Она известна своими ролями в ситкоме "Девушки Дерри" по роли Клер Девлин, а также в сериале "Бриджертоны" от Netflix.

Ранее в своих социальных сетях Ким рассказывала, что ей нравятся "Бриджертоны". Никола делилась в интервью изданию Bustle, что однажды она получила сообщение от Кардашьян в директ. Актриса поделилась: "Я подумала: "Что происходит?". Так удивительно! Мы говорили о "Бриджертонах".