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"Как с картины Ренессанса": звезда сериала "Бриджертоны" стала новым лицом бренда Кардашьян

Понедельник 17 июня 2024 21:45
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"Как с картины Ренессанса": звезда сериала "Бриджертоны" стала новым лицом бренда Кардашьян Никола Кохлан кадр из сериала "Бриджертоны" (Скриншот)
Автор: Styler

Бренд Ким Кардашьян продолжает удивлять пользователей новыми коллаборациями. Не так давно лицом кампейна SKIMS была Лана Дель Рей, а сегодня на странице компании появилось фото с Николой Кохлан - одной из главных актрис популярного сериала "Бриджертоны".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о неожиданной коллаборации.

Фотограф Елизавета Породина воплотила идею в виде композиций разных цветов, из которых романтично выныривает популярная актриса. Никола одета в пастельные, нежные цвета коллекции.

&quot;Как с картины Ренессанса&quot;: звезда сериала &quot;Бриджертоны&quot; стала новым лицом бренда Кардашьян

Никола Кохлан (фото: instagram.com/skims)

В видео кампейна звезда проговаривает лозунг: "Все носят SKIMS".

Реакция сети

Пользователи пишут восторженные комментарии. Вот некоторые из них:

  • "Вау! Как картина Ренессанса"
  • "Простите что?! Настоящая богиня"
  • "Принцесса ангел"
  • "Боже мой! Вы невероятно красива, вы - как цель для меня!"
  • "Нет слов".

Что известно о Кохлан и как она отреагировала на коллаборацию

Никола Кохлан - 37-летняя актриса родом из Ирландии. Она известна своими ролями в ситкоме "Девушки Дерри" по роли Клер Девлин, а также в сериале "Бриджертоны" от Netflix.

Ранее в своих социальных сетях Ким рассказывала, что ей нравятся "Бриджертоны". Никола делилась в интервью изданию Bustle, что однажды она получила сообщение от Кардашьян в директ. Актриса поделилась: "Я подумала: "Что происходит?". Так удивительно! Мы говорили о "Бриджертонах".

Раньше мы писали о сериалах в стиле "Бриджертонов", которые стоит посмотреть.

Также мы делились, что Даша Квиткова представила нежную коллекцию, напоминающую стиль "Бриджертонов".

При создании материала были использованы источники: пост бренда SKIMS в Instagram, интервью Кохлан изданию Bustle и материалы о Николе Кохлан из Википедии.

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