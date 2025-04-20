"Ти за все заплатиш, Ханумак". Шаманська публічно пригрозила екс-чоловікові

Українська блогерка Аліна Шаманська відкрито пригрозила своєму колишньому чоловіку, гумористу Руслану Ханумаку, натякнувши на серйозні наслідки їхнього конфлікту.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно оформили розлучення ще у березні 2024 року. Попри це, їх продовжує пов’язувати спільний син Артур, якому нині сім років.
Заради дитини телеведуча намагалася зберегти доброзичливі стосунки з колишнім чоловіком, однак, схоже, ці зусилля не дали результату.
В Instagram-stories Шаманська емоційно звернулася до актора, заявивши, що більше не збирається мовчати.
Ба більше - вона відкрито пригрозила Ханумаку, пообіцявши, що він "за все заплатить".
"Більше так жити і мовчати я не можу…Або воно мене вб'є зсередини, або я почну боротьбу! Ти за все заплатиш, Ханумак!", - емоційно написала блогерка.
Зірка не вдавалась до деталей, але, схоже, все пов’язано зі стосунками з їхнім спільним сином.
Аліна натякнула у своїх сторіс, що екс-чоловік намагається налаштувати Артура проти неї. Зокрема, нещодавно, коли Аліна віддала сина батькові, хлопчик відмовився їхати з нею додому.
Вона стверджує, що Артур навіть тікаві від неї та плакав. Телеведуча обурена і впевнена, що Ханумак через маніпуляції намагається вплинути на дитину.
"Я не з сином. Його не повернули додому. Коли я поїхала його забирати, то не впізнала свою дитину. Він тікав, плакав і говорив, що не хоче їхати зі мною…Щоб не травмувати його, я сіла в авто і поїхала додому одна…Відчуття – немов мені вистрілили в серце, але я лишилася живою. Мені складно уявити, як можна за добу зазомбувати дитину, щоб вона так поводилася…Це вже щось більше, аніж маніпуляція…Мені дуже страшно за стан та психіку сина", - поскаржилася знаменитість.
Блогерка також поділилася відео з сином, на якому хлопчик говорить: "радий, що ти така добра мамочка" і з ніжністю обіймає її.
"Мій син - це найніжніший у світі хлопчик, який любить і обожнює свою мамочку. Тому, бачити його сьогодні геть іншим - це дійсно як постріл у серце. Це можуть зрозуміти лише мами", - заявила вона.
Нагадаємо, влітку минулого року Руслан Ханумак, колишній учасник "Кварталу 95", виїхав за кордон під час військового стану, що спричинило великий скандал у публічному просторі.
Зазначалося, що він поїхав до свого сина, але згодом хлопчик повернувся в Україну.
Цікаво, що після виїзду Руслана хейтери почали критикувати Аліну, і їй довелося пояснювати ситуацію з розлученням та просити людей не пов'язувати її з колишнім чоловіком.
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