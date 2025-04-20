"Ти за все заплатиш, Ханумак". Шаманська публічно пригрозила екс-чоловікові

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно оформили розлучення ще у березні 2024 року. Попри це, їх продовжує пов’язувати спільний син Артур, якому нині сім років.

Заради дитини телеведуча намагалася зберегти доброзичливі стосунки з колишнім чоловіком, однак, схоже, ці зусилля не дали результату.

В Instagram-stories Шаманська емоційно звернулася до актора, заявивши, що більше не збирається мовчати.

Ба більше - вона відкрито пригрозила Ханумаку, пообіцявши, що він "за все заплатить". Аліна Шаманська жорстку заяву про Руслана Ханумака (скріншот)

"Більше так жити і мовчати я не можу…Або воно мене вб'є зсередини, або я почну боротьбу! Ти за все заплатиш, Ханумак!", - емоційно написала блогерка.

Зірка не вдавалась до деталей, але, схоже, все пов’язано зі стосунками з їхнім спільним сином.

Аліна натякнула у своїх сторіс, що екс-чоловік намагається налаштувати Артура проти неї. Зокрема, нещодавно, коли Аліна віддала сина батькові, хлопчик відмовився їхати з нею додому.

Вона стверджує, що Артур навіть тікаві від неї та плакав. Телеведуча обурена і впевнена, що Ханумак через маніпуляції намагається вплинути на дитину. Аліна Шаманська жорстку заяву про Руслана Ханумака (скріншот)

"Я не з сином. Його не повернули додому. Коли я поїхала його забирати, то не впізнала свою дитину. Він тікав, плакав і говорив, що не хоче їхати зі мною…Щоб не травмувати його, я сіла в авто і поїхала додому одна…Відчуття – немов мені вистрілили в серце, але я лишилася живою. Мені складно уявити, як можна за добу зазомбувати дитину, щоб вона так поводилася…Це вже щось більше, аніж маніпуляція…Мені дуже страшно за стан та психіку сина", - поскаржилася знаменитість.

Блогерка також поділилася відео з сином, на якому хлопчик говорить: "радий, що ти така добра мамочка" і з ніжністю обіймає її.

"Мій син - це найніжніший у світі хлопчик, який любить і обожнює свою мамочку. Тому, бачити його сьогодні геть іншим - це дійсно як постріл у серце. Це можуть зрозуміти лише мами", - заявила вона. Аліна Шаманська жорстку заяву про Руслана Ханумака (скріншот)

Нагадаємо, влітку минулого року Руслан Ханумак, колишній учасник "Кварталу 95", виїхав за кордон під час військового стану, що спричинило великий скандал у публічному просторі.

Зазначалося, що він поїхав до свого сина, але згодом хлопчик повернувся в Україну.

Цікаво, що після виїзду Руслана хейтери почали критикувати Аліну, і їй довелося пояснювати ситуацію з розлученням та просити людей не пов'язувати її з колишнім чоловіком.